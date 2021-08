Congo-Kinshasa: La violence devient le mode d'accès au pouvoir - Dénis Mukwege interpelle Félix Tshisekedi !

Des réactions sont loin de cesser d'enflammer la toile après la nomination de Tony Tambwe Ushindi comme coordonnateur du Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation.

Dans une déclaration publiée mardi 10 août dernier, le Docteur Dénis Mukwege tire la sonnette d'alarme. Pour lui, le Président de la République Félix Tshisekedi a très mal repéré l'homme qui devrait dorénavant canaliser les aspirations des congolais de voir la paix revenir à l'Est du pays. Selon les révélations du Prix Nobel de la paix, Tony Tambwe Ushindi est un ancien chef-rebelle, au vrai sens du terme, ayant occasionné la mort de milliers de congolais durant son passage au RCD-Goma, au M-23 et à l'ALEC.

En lieu et place de tourner si facilement la page d'un passé cauchemardesque dont les dégâts sont encore visibles, le Docteur Dénis Mukwege préconise la mise en place d'une justice transitionnelle, une stratégie qui mettra à l'avant les réformes institutionnelles en vue de barrer la route à la répétition des actes criminels des ennemis de la paix en République Démocratique du Congo. Pour le Prix Nobel de la paix, cette nomination parait donc comme un sacrilège vis-à-vis de ceux-là qui se sont endormis à cause de cet ancien seigneur de guerre. D'où, son appel à l'assainissement des Institutions du pays.

«Depuis Sun City en passant par Lusaka et Kampala, les accords de paix ont systématiquement bradé la justice sur l'autel d'une paix dont les dividendes ne sont jamais parvenus à l'Est du pays. Ces différents accords politiques visant à mettre fin à la violence ont planté les graines de l'instabilité et de la culture de l'impunité en intégrant des éléments des groupes armés rebelles, congolais et étrangers, au sein des forces de sécurité et de défense de la République.

En effet, les processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion sous financés et bâclés ainsi que les politiques de mixage et de brassage, souvent accompagnées de promotions, ont intégré l'indiscipline au sein des institutions, et ce, jusqu'au plus haut niveau de l'Etat », indique le Fondateur de l'hôpital Panzi qui voit, par ce choix du Chef de l'Etat, une sorte de gratification qui va certainement rassurer les rebelles actuels de poursuivre leurs crimes sans s'inquiéter un jour de leur avenir sur le plan judiciaire.

« En gratifiant ainsi des criminels au lieu de les traduire en justice, cette stratégie de tireurs de ficelles tapis à Kinshasa, Kigali, Kampala, Bujumbura encourage les groupes armés en brousses à attendre leur tour », prévient Mukwege, dans l'optique de mettre en exergue la violence, sous toutes ses formes, qui risquerait de devenir le mode par excellence pour accéder au pouvoir en RDC. «Cette situation favorise l'émergence d'un système légitimant la violence et la commission des crimes comme mode d'accès au pouvoir. Elle entretient une spirale infernale de violences sans fin et hypothèque l'instauration d'une paix durable », déplore-t-il...