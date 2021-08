Congo-Kinshasa: Des défis à relever sont énormes en RDC/2ème édition Excellentia - Félix Tshisekedi place chaque lauréat devant ses responsabilités

Tous les lauréats de la deuxième édition de bourses Excellentia ont eu l'honneur de rencontrer le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier jeudi 12 août 2021 du haut du Mont Ngaliema à la Cité de l'Union Africaine.

Loin de donner l'impression d'être le n°1 de tous les congolais, et même les africains, le Chef de l'Etat de l'Etat, avec à ses côtés sa charmante Epouse la très distinguée Première Dame Dénise Nyakeru Tshisekedi, s'est exprimé en Père de famille soucieux du devenir de ses enfants et de leur pays, en les invitant au-delà de tout, à aimer sans condition aucune, la République Démocratique du Congo, la terre qui les a tous vus naître.

Aimer le Congo, selon les conseils du Chef de l'Etat aux lauréats qui poursuivront leurs études universitaires en France, c'est aussi rendre tous les autres congolais fiers, de par les œuvres à poser dans les jours à venir. «Vous avez pour devoir de faire tant que possible des efforts de rendre les congolais et congolaises heureux dans leur pays», a dit Fatshi béton à ses enfants venus l'écouter avant leur départ pour le vieux continent.

Par cette même occasion, Félix Tshisekedi s'est dit heureux de cette vision de la Fondation Dénise Nyakeru Tshisekedi qui donne un coup de pouce à sa vision de faire de l'éducation de la jeunesse, un véritable cheval de bataille. «Je suis convaincu que le salut du Congo et son développement passe par la qualité de son peuple. On peut avoir des meilleurs programmes mais sans homme de qualité tous ces efforts seront vains.

Pour que le Congo mérite son rang, il faut des hommes et des femmes bien faits. L'amélioration de la qualité de l'enseignement est ma préoccupation pour que tous les enfants du Congo bénéficient des mêmes chances. Ma vision c'est aussi inculquer aux jeunes un patriotisme qui leur fera aimer leurs compatriotes et leur pays. Ma prière est que vous puissiez rendre mon rêve d'un grand Congo possible », a souligné le Président Félix Tshisekedi, avant d'exprimer sa disponibilité à accompagner cette initiative très bénéfique pour la République Démocratique du Congo.

«Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner et continuer cette initiative le plus longtemps possible. Vous êtes les meilleurs mais les autres ont droit à l'amour et au respect. Ceci étant, il faudra penser à tous les congolais qui n'ont pas eu votre chance pour qu'eux aussi puisse vivre heureux», a-t-il renchéri, et de finir par un sage conseil d'un père qui reconnait les bienfaits du Très Haut. «N'oubliez pas de rendre toujours grâce à l'Eternel, car c'est grâce à Lui que tout ceci est possible».