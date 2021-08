Congo-Kinshasa: Processus électoral - La FENAPHACO renforce les capacités des femmes vivant avec handicap

C'est dans le souci de permettre aux femmes vivant avec handicap d'être au point et savoir se défendre avec des instruments juridiques que la Fédération Nationale des Associations des Personnes Vivant avec Handicap du Congo, en sigle FENAPHACO, a organisé, il y a quelques jours, une session de renforcement des capacités des femmes handicapées de la ville-province de Kinshasa sur les instruments juridiques, questions de les pousser notamment, à dénoncer tout acte de violence des droits de l'homme et discrimination dont elles subissent.

C'est le centre Caritas Kinshasa, dans la commune de Limete Industriel qui a servi de cadre à la FENAPHACO de prendre en charge ces femmes soucieuses de donner les meilleurs d'elles-mêmes mais souvent bloquées par discrimination. L'objectif de cette session étant le même, celui de renforcer les capacités de ces femmes sur les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux du fait qu'elles sont confrontées à diverses manières telles que l'ignorance de leurs droits, la complexité de l'infériorité et le manque de considération.

Pour le Coordonnateur National de la FENAPHACO, Me Patrick Pindu Di Lusanga, étant donné que les élections de 2023 sont déjà pour bientôt, les femmes vivant avec handicap doivent avoir des connaissances en la matière. «Comme vous le savez, les élections de 2023 pointent déjà à l'horizon, les femmes vivant avec handicap n'ont pas voulu y aller les bras croisés et c'est pourquoi au niveau de la FENAPHACO, il y a eu cette initiative pour pouvoir déjà renforcer les capacités de ces femmes sur différents instruments juridiques qui protègent leur droits civils et politiques », a-t-il dit.

Pourquoi seulement la ville-province de Kinshasa, Me Patrick Pindu a souligné qu'après cette session, une campagne de sensibilisation sera lancée dans plusieurs provinces de la République Démocratique du Congo et les femmes vivants avec handicap formées au cours de cette session, pourront aller dans toutes les provinces qui constituent le territoire RD Congolais pour aussi sensibiliser, informer et former leurs sœurs en vue d'obtenir une mobilisation totale des femmes vivants avec handicap lors des échéances de 2023, comme étant des candidates et aussi comme étant des observatrices de ces élections-là.

A noter que cette session vise 20 femmes handicapées responsables des associations de la ville de Kinshasa et à travers cette activité, la FENAPHACO cible indirectement les responsables des juridictions judiciaires, les autorités politiques et civiles ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Pour la Présidente provinciale de la FENAPHACO, Hortance Ikobonga, c'est avec amertume que plusieurs femmes vivant avec handicap ne connaissent pas leurs droits et cette session a été une occasion pour leur formation. «Nous les femmes vivant avec handicap, il y a beaucoup parmi nous qui ne connaissent pas leur droit. Alors, nous avons voulu organiser cette session de formation pour que les femmes vivant avec handicap connaissent les instruments internationaux, régionaux et nationaux qui garantissent leur droit pour participer à la vie politique et publique, ainsi qu'à la vie socio-économique. Je n'ai pas vu une femme vivant avec handicap participer aux élections mais, nous luttons à ce que la femme vivant avec handicap puisse aussi participer dans le processus électoral puisque, nous avons vu même dans le bureau de la CENI, nous avons plaidé pour qu'on puisse aussi prendre en compte les personnes vivant avec handicap. On est là et on est toujours en train de lutter pour que cela soit concrétisé », a fait savoir la Présidente provinciale de la FENAPHACO.

Soulignons par ailleurs que la Fédération Nationale des Associations des Personnes Vivants avec Handicap du Congo n'est pas à sa première session de formation des personnes vivant avec handicap, elle se bat toujours pour fournir plus des formations à ces associations qui prennent en charge les personnes vivant avec handicap en leur donnant les instructions sur une bonne prise en charge.