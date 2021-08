Congo-Kinshasa: Kitoko Nouvelle Ville et autres projets urbanistiques - L'Ordre National des Architectes soutient les actions de Pius Muabilu

"Le Ministre a souhaité nous rencontrer parce qu'il y a beaucoup des projets sur l'extension de la Ville-province de Kinshasa, par exemple, et d'autres provinces. Spécialement pour la catastrophe d'il y a eu à Goma.

Il voulait nous mettre au parfum de tout ce qu'il y a comme projets et, ensemble, discuter sur comment nous pouvons évoluer. Et comme toujours, l'Ordre National des Architectes est là pour accompagner. C'est le bras technique du Ministère de l'Urbanisme... ", a déclaré Brunel Joseph Gibale Leki Kananga, Président du Comité Directeur de cette organisation regroupant les architectes du Congo. Il l'a dit ce jeudi 12 août 2021, au sortir de son audience avec le Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala.

C'était aussi l'occasion pour cette délégation de réitérer leur soutien aux actions posées par leur Ministre de tutelle, au vu de sa fervente détermination mise en jeu pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise dont l'ambition reste de les installer dans des habitations dignes de ce nom.

Outre cela, rapportant l'essentiel de leurs échanges avec Pius Muabilu devant la presse, Brunel Joseph Gibale a réaffirmé l'unicité de leur corporation en dépit des quelques manœuvres orchestrées, selon ses dires, par un "camp de rébellion" dirigé par un Président non reconnu et dont, en plus de cela, son élection avait fait l'objet d'un rejet sans équivoque du Conseil d'Etat, instance judiciaire siégeant dans des conflits administratifs entre les institutions du pays et entre des particuliers et l'Etat.

"L'Ordre des Architectes n'est pas divisée. Il y a une rébellion, il faut préciser. L'Ordre des Architectes est une loi et la loi ne peut pas être divisée. Et quand le Chef de l'Etat est en train de prôner l'Etat de droit, je crois que celui qui se dit être intellectuel dans ce pays et un architecte doit respecter la justice.

Quand le Conseil d'Etat a demandé de suspendre tous les effets de cette élection qui était émaillée de la tricherie, il faudrait que les amis soient patients s'ils veulent diriger l'Ordre des Architectes. Dès que la Cour d'Appel va trancher, s'ils ont raison, ils vont diriger. Mais pour le moment, le Conseil d'Etat a demandé au comité de gestion en place de continuer à gérer jusqu'à nouvel ordre", a-t-il lâché, à froid.