Gabon: HAUT-OGOOUÉ - Employabilité des jeunes - Finies les consultations sur l'impact de la Covid-19

La pandémie de la COVID-19 a eu un impact considérable sur la vie quotidienne des jeunes partout dans le monde. Les restrictions liées à la lutte contre la propagation du virus ont eu un effet dévastateur sur l'éducation, la formation et l'employabilité des jeunes.

Et c'est pour associer la jeunesse altogvéenne à explorer des pistes de solutions que la Junior Entreprise Conseil (JEC) a initié depuis le début du mois mars 2021, une série de consultations des jeunes sur les questions de leur employabilité pré et post Covid-19 en phase avec l'axe 3 du « programme de facilitation d'accès à l'emploi » du Pivot social du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT).

Organisées par les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes, ces consultations avaient pour but, non seulement recueillir leurs avis, témoignages et difficultés auxquels ils font face, mais aussi et surtout, de leur présenter les opportunités d'être de véritables acteurs de la vie sociale, économique et politique de notre pays.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, Président de la Junior Entreprise Conseil et par ailleurs Spécialiste OIT des questions de promotion de l'emploi des jeunes dans les situations de fragilité (Contexte du Covid-19) : "Les jeunes ne doivent plus seulement se contenter d'être des bénéficiaires, mais doivent au contraire, plus que par le passé, être de véritables acteurs et partenaires essentiels pour trouver des solutions aux défis auxquels la jeunesse fait face aujourd'hui dans ce contexte. Ils doivent eux-mêmes, pleinement, s'engager dans le développement de la vie économique, sociale et politique".

Rappelons que les résultats issus de la première phase de cette série de consultations de la jeunesse altogvéenne formulés en projet ont été remis depuis le 23 juin 2021 aux autorités politico-administratives de la province du Haut Ogooué, en l'occurrence au Gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Dénis Tsonga et Joachim Lekogho, Maire de la Commune de Franceville.

Pour mémoire, l'adresse à la Nation du 31 décembre 2020, du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, Président de la République serait une des leitmotiv qui sous tend cette initiative : « Parmi ceux d'entre nous qui ont été les plus affectés par l'épreuve de la 'COVID-19' que nous venons de traverser, ce sont nos jeunes. Nos jeunes qui ont été perturbés dans leur scolarité, retardés dans leur entrée sur le marché du travail...

Or, c'est sur ces jeunes que repose l'avenir d'un pays, d'une Nation. 2021 doit être l'année du rattrapage. L'occasion de jeter les bases d'un Gabon nouveau. Un Gabon qui offre à ses jeunes de véritables perspectives d'avenir, car ce que nous faisons pour eux, nous le faisons aussi pour nous ».