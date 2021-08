Congo-Brazzaville: Boxe thaï - Crice Boussoukou toujours à la quête d'un adversaire

En séjour en République du Congo, son pays natal, le double champion du monde en boxe thaïlandaise, Crice Boussoukou, a indiqué, le 10 août, qu'il est toujours détenteur des ceintures qu'il a remportées il y a quelques années et souhaite les mettre en jeu.

Natif de Dolisie, dans le département du Niari, en République du Congo, le double champion du monde en Muay-thai a signifié, le 10 août, pendant la visite des infrastructures sportives de Brazzaville, en compagnie de Francis Ata, président de l'association sportive Tosa Obika, que ses titres sont encore en attente d'etre mis en jeu mais « personne ne se prononce ».

« Nous devrons créer un meilleur futur sportif pour la jeunesse congolaise car notre pays compte plusieurs espaces sportifs. Je suis deux fois champion du monde et j'ai boxé presque partout. J'aimerais vraiment combattre puisque je suis toujours le tenant du titre en boxe thaï », a déclaré celui qui est appelé par certains fans par Crice La Machette. Crice Boussoukou est, en effet, champion d'Europe et champion du monde 2014 en catégorie moins de 68 kg et champion du monde 2015 en catégorie moins de 72 kg.

Du haut de son 1,88m, ce jeune homme de 28 ans a commencé la boxe anglaise à Grasse, en France, précisément au Boxing club en 2009, selon le site de la mairie de Grasse. Il a poursuivi sa formation par plusieurs stages en Thaïlande pour apprendre la boxe Thaï. Puis s'en est suivie une carrière fulgurante qui l'a propulsé au sommet de ce sport de combat. Pour Crice Boussoukou, le temps commence à paraître bien long. Les adversaires qui souhaitent le défier sont de plus en plus rares et la Machette n'a que très peu combattu ces dernières années. Une situation qui commence à l'agacer.

Dans un article écrit par MuayThaiGalaxy, intitulé « Crice Boussoukou seul au monde », il dit: « Je ne comprends pas, en combat, tu te dois d'affronter les meilleurs. Je m'entraîne tout le temps dans ce but : être le meilleur et après l'on me dit que me trouver des adversaires est ultra difficile parce que ceux-ci ne souhaitent pas être en face de moi. Cette situation commence à me peser et si en France je ne peux pas combattre, c'est à l'étranger que j'irai chercher mes combats ».

Profitant de son séjour au pays natal, il a été surpris de savoir que le Congo possède des gymnases et Palais des sports susceptibles d'abriter des grandes compétitions de boxe. Il a, d'ailleurs, émis le souhait d'organiser des compétitions de haute classe au Congo afin de faire venir des grands noms de la boxe à Brazzaville.

Notons que la boxe thaïlandaise, ou muay-thaï « boxe du peuple thaï »), abrégée en boxe thaï, est un art martial, plus précisément, un sport de combat, classé parmi les boxes pieds-poings. Elle est surnommée l'art des huit membres en référence aux huit parties utilisées des bras et jambes. Les pratiquants sont appelés nak muays.