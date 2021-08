Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « La foi de Ferréol » de Ferréol Gassackys

Préfacé par Elvez Ngaba, le recueil de poésie publié aux éditions Renaissance africaine dévoile l'imaginaire de son auteur devant la vie et la société.

C'est à travers une quarantaine de poèmes en vers libres que Ferréol Gassakys libère sa parole pour dire la vie selon sa vision. Ce qu'il appelle le « secret des choses » qu'il essaie de percer par la contemplation au-delà du train train de la société. Au temps pluvieux, il admire la beauté du paysage lavé et fécondé par les eaux du ciel. Se faisant le chantre de la terre de ses ancêtres, le « continent mère ». Cette Afrique de Cléopâtre d'Egypte, d'Amanishaketo de Nubie, de Kankan Moussa, de Chaka Zulu et de Mandela. Terre de lointaines origines de Martin Luther King et de Barack Obama, hérauts porteurs du flambeau de la paix universelle. La même terre qui a avalé tant et tant de « martyrs ou incompris ? » exprimés dans la peau de réformateurs, de visionnaires, d'aventuriers ou de brigands.

Dans ses pérégrinations, le poète se console d'avoir trouvé Dieu sur le chemin de la vertu où on s'abreuve de l'eau de l'immortalité. C'est alors qu'il peut apercevoir et exalter les trésors inestimables du fleuve Congo et les beautés splendides des pays de la route nationale 2, avec ses parcs naturels et sauvages. Quant aux hommes politiques, il les invite à moins de méchanceté et d'indifférence, pour défendre l'innocence et privilégier l'intérêt général au service des peuples. Avec les mots de Henri-Frédéric Amiel rapportés à l'épigraphe, le poète rappelle : « Ayons foi dans un avenir meilleur ». Un avenir à bâtir en coupant les « chaînes de servitude » et dans l'unité en aimant la lumière et non les ténèbres.

Pour Elvez Ngaba, le préfacier, « Ferréol Gassackys est un poète qui ouvre son cœur au frémissement de l'amour et du souvenir pour y débusquer une raison d'exister et de semer sur la terre des hommes des mots affamés d'espoir et de progrès » (page 13).

Natif du Congo-Brazzaville, Ferréol Gassackys est député et conseiller des Affaires étrangères dans son pays. Il a publié, auparavant, Les hasards du destin et Frikia, pèlerin des âges. La foi de Ferréol est son premier recueil de poèmes.