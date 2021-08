Cameroun: Coupes africaines - Fovu et Coton sport désignés

Dans un communiqué de presse, la Fécafoot informe qu'elle a choisi le club de Baham en Ligue africaine des champions et celui de Garoua en Coupe de la CAF.

Fovu club de Baham en Ligue africaine des champions et Coton Sport de Garoua en coupe de la Confédération africaine de football (CAF) sont les représentants du Cameroun aux compétitions interclubs de la CAF.

Telle est la teneur d'un communiqué de presse de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), signé le 11 août dernier par le département de la Communication. Dans ce document, on apprend que le choix de ces clubs s'est fait au terme d'une réunion du Comité d'urgence le 10 août 2021 et dont l'unique point à l'ordre du jour était la désignation des clubs camerounais.

La rencontre qui était nécessaire puisque le championnat se joue encore et que la finale de la coupe du Cameroun ne s'est pas encore disputée. On sait jusque que l'affiche oppose PWD de Bamenda à Astres de Douala. Toutefois, le vainqueur de cette rencontre se qualifiera pour la Coupe de la CAF de la saison 2022-2023, selon la Fecafoot.

Dans ce contexte, l'instance de la Fecafoot s'est appuyé sur le règlement du championnat Elite One et sur le classement actuel dans les poules A et B. « Ainsi, Fovu et Coton Sport, respectivement premier de la poule A et de la poule B ont été choisis en respect de leurs performances sportives. Bien que les deux clubs aient disputé le même nombre de matches (15 chacun), Fovu enregistre 30 points, soit quatre de plus que Coton Sport », peut-on lire.

En rappel, la Confédération africaine de football (CAF) avait donné jusqu'au 10 août, délai de rigueur, aux associations membres de communiquer les noms de leurs représentants à ses compétitions interclubs. Le tirage au sort des deux compétitions est prévu ce vendredi.