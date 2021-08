Sénégal: Pape Gueye - « Je n'ai pas à avoir peur du Vélodrome sinon je ne serai pas ici »

Dimanche, Pape Gueye et l'OM accueillent Bordeaux au Vélodrome en clôture de la 2ème journée de Ligue 1.

L'OM va tenter de confirmer après sa victoire obtenue la semaine dernière tandis que Bordeaux vise ses premiers points dans ce championnat. L'Olympique de Marseille nourrit de grandes ambitions pour cette nouvelle édition de la Ligue 1.

Fort d'un mercato XXL, le club phocéen a bien l'intention de terminer sur le podium et de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour son entrée en lice dans le championnat tricolore, l'équipe de Jorge Sampaoli a fait preuve de beaucoup de caractère. Et ils tenteront d'enchaîner lors de leur première rencontre à domicile face aux Girondins de Bordeaux.

Pape Gueye, le milieu défensif de l'OM, est impatient de retrouver du public à l'Orange-Vélodrome dimanche contre Bordeaux. Le Sénégalais a exprimé la manière dont il abordait cette première sous les yeux de milliers de fans réunis dans l'enceinte marseillaise : «je n'ai pas à avoir peur du Vélodrome sinon je ne serai pas ici, je le vois comme un plus, ça va m'apporter plus qu'autre chose.

Si jamais je suis fatigué, ça va me porter. Après, contre Bordeaux, ça sera compliqué. Mais on est en confiance, l'équipe progresse à l'entraînement, en match. On a à cœur de gagner dans notre stade rempli. Si dimanche je ne suis pas bon, ça ne sera pas à cause de ça, on va tout faire pour gagner mais ça ne peut être qu'un plus, beaucoup aimeraient jouer au Vélodrome donc il faut voir ça comme positif.»