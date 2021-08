Afrique: Ligue des Champions - Al Ahly, TP Mazembe... Voici les 10 clubs exemptés du 1er tour préliminaire

La Confédération Africaine de Football effectuera aujourd'hui le tirage au sort des deux premiers tours des compétitions interclubs pour la saison 2021-2022.

La CAF lance la course à la succession d'Al Ahly (Egypte), vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions de la CAF. Le tirage au sort des préliminaires de la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, aura lieu ce vendredi 13 Août, au Caire, en Égypte. Sont exemptés du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, Al Ahly SC et Zamalek SC d'Égypte, Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel de Tunisie, Wydad Athletic Club de Casablanca et Raja Casablanca du Maroc, TP Mazembe de la RDC, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Horoya AC de Guinée et Simba SC de Tanzanie.

Le tirage au sort prendra également en compte la Coupe de la Confédération de la CAF 2021-2022 qui de son côté enregistre 12 clubs exemptés. Le coup d'envoi de deux compétitions sera donné le week-end du 10 au 12 septembre 2021. Ce n'est qu'après le premier tour que les clubs exempté entreront en lice.

Les 54 clubs participants à cette édition de la Ligue des Champions :

Afrique du Sud : AmaZulu FC, Mamelodi Sundowns

Algérie : CR Belouizdad, ES Setif

Angola : Atlético Petróleos, GD Sagrada Esperança

Bénin : ESAE FC

Botswana : Jwaneng Galaxy

Burkina Faso : AS Sonabel

Burundi : Le Messager de Ngozi FC

Cameroun : FOVU de Baham

Centrafrique : Diplomate Football Club 8e Arrondissement

Congo : Association Sportive Otohô

Côte d'Ivoire : ASEC Mimosas

Djibouti : AS ARTA SOLAR 7

Egypte : Al Ahly, Zamalek

Ethiopie : Fasil Kenema SC

Eswatini : Royal Leopards

Gabon : Bouenguidi Sports

Gambie : Fortune FC

Ghana : Hearts of Oak

Guinée : Club Industriel De Kamsar, Horoya AC

Guinée Equatoriale : Akonangui FC

Kenya : Tusker FC

Liberia : LPRC Oilers

Libye : Al Ittihad

Malawi : Nyasa Big Bullets FC

Mali : Stade Malien

Maroc : Raja, WAC

Mauritanie: FC Nouadhibou

Mozambique : União Desportiva do Songo

Niger : US Gendarmerie Nationale

Nigeria : AKWA Utd, Rivers Utd

Ouganda : Express SC

R.D. Congo : AS Maniema Union, TP Mazembe

Rwanda : APR FC

Sénégal : Teungueth

Somalie : Mogadishu City Club

Soudan : Al Hilal, Al Merrikh

Tanzanie : Simba SC, Young Africans

Togo : ASKO De Kara

Tunisie : Espérance Tunis, Étoile Sportive du Sahel

Zambie : Zanaco FC, Zesco United FC

Zanzibar : KMKM SC

Zimbabwe : FC Platinum