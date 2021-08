Sénégal: Pénurie et hausse des prix de denrees de première nécessité - L'UNCS interpelle l'état

Constatant ces derniers jours, une pénurie et une hausse des prix de certaines denrées, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (Uncs) se dit être préoccupée de la dégradation du pouvoir d'achat des Sénégalais qui risque de s'accentuer dans les jours à venir si rien n'est fait. En conférence de presse, hier jeudi12août, le président de l'Uncs a invité les autorités à prendre un certain nombre de mesures pour changer cette situation.

Pour faire face à la hausse des prix de certaines denrées notée ces derniers jours, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (Uncs) a demandé au gouvernement la sortie des décrets d'application de la loi N°2021-25 du 12 juin 2021 sur les prix et la protection du consommateur qui peut régler la hausse des prix actuels.

Selon l'Uncs qui faisait face à la presse, hier, jeudi 12 août, ces décrets se trouvent bloquer au niveau du secrétariat de la Présidence et du Gouvernement. «Les consommateurs ont décrié l'augmentation du coût de la vie parla hausse de certaines denrées de première nécessité et certains matériaux de construction. Exemple : le sac de riz parfumé est passé de 15000F à 22000F. Le carton de l'huile de dosette est passé de 18000F à 23000F et celui de fut de 960 à 1200 F le litre. Le sucre en poudre de 575F à 700F le Kg. Le ciment est passé de 56000F à 69000F la tonne. Et pour le fer, les 100 Kg sont passés de 42000F à 58000 F», a fait savoir Ibrahima Dramé, président de l'Uncs.

Par ailleurs, il dénonce l'approvisionnement irrégulier du marché constaté ces temps-ci malgré l'intervention de la direction du commerce intérieur des produits tel que le sucre dont personne ne peut combattre le monopole de la CSS depuis l'indépendance. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal a également déploré les menaces incessantes des boulangers d'augmenter le prix du pain et qui sont mises en exécution dans certaines localités du pays. Pour apporter une solution à ce problème, l'Uncs demande aux autorités de mettre en œuvre les conclusions de la concertation nationale sur la filière boulangère tenue les 18 et 19 décembre 2017 et du décret réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal.

L'Uncs compte ainsi rencontrer le Président de la République, Macky Sall pour lancer le projet des volontaires de la consommation afin de faire face aux manques criards d'effectifs de contrôle entrainant la prolifération des produits périmés, faux et contrefaits. «Ces volontaires de la consommation n'auront ni le pouvoir de contrôle encore moins de sanction. Leur mission consiste à signaler les manquements, accompagner et assister les consommateurs », précise M. Dramé.