Congo-Brazzaville: Coupe du monde séniors dames de handball - Le Congo connaît désormais ses adversaires

Au terme de la cérémonie de tirage au sort du 25e championnat du monde de handball féminin, effectué le 12 août en Espagne par la Fédération internationale de handball, les différents groupes ont été dévoilés. Le Congo est logé dans le groupe F en compagnie du Danemark, de la Tunisie et d'un représentant du continent asiatique.

Après plusieurs années d'absence, les Diables rouges séniors dames de handball marquent leur retour sur la scène internationale. Quatrième à la dernière édition de la Coupe d'Afrique, les filles du sélectionneur Younes Tatby vont devoir chercher à sortir tête haute du groupe F de cette plus grande compétition de la catégorie. Pour se faire, les Congolaises qui comptent cinq participations (1982, 1999, 2001, 2007 et 2009) sont invitées à doubler d'efforts et débuter d'ores et déjà les préparatifs afin de faire face au Danemark (2e équipe en termes de participation, à savoir 21) et la Tunisie qui comptera neuf participations au coup d'envoi de la compétition. Le représentant asiatique qui complète ce groupe sera connu à la fin du tournoi continental prévu du 15 au 25 septembre.

Le tenant du titre, les Pays-Bas, partage le groupe D avec la Suède ainsi que des représentants de l'Amérique du nord et d'Asie. La Russie qui est le pays le plus titré avec sept trophées affrontera, dans la phase de groupe, la Serbie, le Cameroun et la Pologne. Le champion d'Afrique(Angola) fera face au champion Olympique (France) dans le groupe A. Ce groupe est complété par la Slovénie et le Monténégro.

Au total, trente-deux pays logés dans huit groupes de quatre participeront à cette compétition qui réunit chaque deux ans les meilleures nations du monde. Cette 25e édition se tiendra du 2 au 19 décembre prochain en Espagne.