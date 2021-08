Congo-Brazzaville: Musique - Fally Ipupa ambassadeur de l'Unicef en RDC

Artiste congolais de renommée internationale, Fally Ipupa porte dorénavant la casquette d'ambassadeur national du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en République démocratique du Congo (RDC). L'acte d'agrément d'une durée de deux ans, signé par l'auteur compositeur, est entré en vigueur le 10 août 2021.

Hormis leur capacité de chanter l'amour, histoire de rendre hommage à la femme, les artistes sont la voix des sans voix. A travers leurs multiples dons envers les personnes vulnérables, ils arrivent à leur arracher le sourire.

Fally Ipupa est le nouvel ambassadeur de l'Unicef en RDC. Initiateur et promoteur d'une fondation qui porte son nom et dont l'objectif est de venir en aide aux personnes démunies, l'artiste exprime sa joie de travailler pour l'intérêt des enfants. « Cela me fait plaisir, ça m'engage encore un peu plus. Avant je le faisais sans ce titre d'ambassadeur, mais je le faisais quand même avec beaucoup de volonté. Aujourd'hui, je pense qu'étant ambassadeur, je le ferai encore », peut-on lire dans l'interview qu'il a accordée à Radio Okapi. Et d'ajouter, « On a tous été enfant. En tant que parent, je pense qu'on est obligé de protéger les enfants, de leur venir en aide, de s'en occuper et de ramener un geste, un sourire » .

Le musicien se dit disponible et déterminé dans le travail que lui confiera la direction de l'Unicef. « J'aurai un programme venant de l'Unicef. Moi, je ne suis qu'un artiste, je travaillerai pour l'Unicef. Donc c'est à lui de me donner du travail et je donnerai mon énergie. Et ensemble on pourra concrétiser de bonnes choses ».

Contrat à but non lucratif, l'artiste pense qu'il est toujours aussi bien lorsqu'on apporte son aide d'une manière bénévole. Notons que cet agrément coïncide avec la date marquant le début de la semaine mondiale de l'allaitement maternel.