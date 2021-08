Congo-Brazzaville: Appel à candidature - Résidence d'écriture autour du roman

Sous l'égide de l'espace qui porte son nom, la maison d'édition Lakalita convie les auteurs féminines passionnées de roman africaines et congolaises en particulier à soumettre leur candidature pour la résidence d'écriture qui se tiendra du 1er au 31 mars 2022 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 3 septembre de l'année en cours.

L'appel s'adresse à toutes les candidates dont les projets d'écriture de leurs différents romans sont en chantier. Il privilégie l'écriture solitaire, des ateliers d'écriture, des moments d'échange et de lecture de textes en groupe dans les lycées, dans les universités et dans les structures.

La résidence Lakalita et ses éditions s'assureront d'évaluer toutes les candidatures et de sélectionner celle qui aura le plus d'impact après la clôture. Ainsi, le nom de l'auteur francophone africain ou de la diaspora qui représentera la maison d'Edition audit concours sera choisi sur une période de trente jours et, son nom sera connu après la sélection au plus tard au mois de novembre 2021.

Entre temps, la résidence de l'espace offre aux auteures le transport, l'hébergement et toutes les commodes possibles, une bourse d'écriture ainsi qu'une occasion à celles-ci de publier leurs manuscrits aux éditions Lakalita.

Conditions d'admissibilité : être une femme originaire d'un pays d'Afrique quel que soit le lieu de résidence, avoir un projet d'écriture de roman en chantier, être disponible à la période de la résidence proposée, accepter de participer aux activités prévues lors du séjour.

Le dossier de participation doit contenir les pièces suivantes : une lettre de motivation, la présentation du projet d'écriture (maximum une page) avec des extraits (maximum dix pages), le curriculum vitae avec bibliographie (maximum deux pages), le texte de la dernière œuvre publiée, lue ou jouée dans un contexte professionnel. Les dossiers doivent être envoyés par courriel à l'adresse info@leseditionslakalita.com. Pour une bonne communication, s'adresser à communication@lokalita.org

Lakalita est un magazine conçu pour informer, communiquer, donner des raisons d'espérer, démontrer l'importance et les bienfaits du mieux-être dans tous les cycles et domaines de la vie. Il est axé sur des rubriques pertinentes, cohérentes et variées en lien avec l'actualité dans les domaines de la politique, l'économie, la culture, la santé, l'environnement et les nouvelles technologies. Ce magazine accorde également une place particulière au leadership et à la promotion des femmes d'Afrique et d'ailleurs.