Sénégal: Hommage à Louis Dupuy, père de la "sénégalisation" des secteurs de l'eau et de l'énergie du Sénégal

Le lundi 02 Août est décédé à Paris Louis DUPUY ancien Directeur de l'Eau et de l'Energie du Sénégal. Sénégalais d'origine, il a été le Père de la «sénégalisation» des deux principales sociétés d'électricité et d'eau dans les années 1973, à savoir : - EEOA (Eau & Électricité de l'Ouest Africain) qui est devenue SENELEC ; - CGES (Compagnie Générale des Eaux du Sénégal) qui est devenue SONEES.

La création de l'usine de NGNITH et du système de transfert d'eau potable vers Dakar sont à mettre à son actif. Un projet qu'il a initié et piloté de bout en bout avec l'appui du Ministre de l'Hydraulique de l'époque Feu Louis Alexandrenne et ce malgré l'opposition de certains responsables, notamment ceux de la CGES. Ces derniers n'avaient pas agréé le projet et les divergences avec la partie sénégalaise ont été à la base de la déchéance de la CGES et de leur départ précipité du Sénégal. C'est ainsi que Louis DUPUY, conscient des enjeux et de la nécessité de reprise diligente du secteur de l'Eau dans les centres urbains du pays, a aussitôt crée la SONEES (Société Nationale d'Exploitation des Eaux du Sénégal).

Ce nouveau défi, il l'a relevé en assurant provisoirement au pied levé la Direction Générale de la SONEES cumulativement avec ses fonctions de Directeur de l'Eau et de l'Energie. Il faut noter que ce départ de la CGES bien que précipité était bien préparé par les responsables français de l'entreprise qui occupaient à l'époque tous les postes importants allant du niveau « cadres supérieurs » jusqu'à celui des « agents de maîtrise ».

Ainsi du jour au lendemain, ils ont plié bagages ; les documents de travail notamment techniques mis dans les malles et embarqués pour de bon. Cependant Louis DUPUY a relevé le défi avec sérénité en organisant la relève de manière réfléchie et avec comme stratégie la poursuite du service public de l'eau d'une part, la responsabilisation du personnel local d'autre part. Le même problème s'était posé à la compagnie EEOA, et la tâche devenait plus difficile car des choix urgents d'options stratégiques s'imposaient.

Elles avaient pour nom «sénégalisation» et « recours à l'assistance technique pour encadrer les jeunes locaux ». Dans ce choix stratégique de «sénégalisation», il avait aussi pris en considération avec son ami feu Issa Diop de la SENELEC, la formation et la responsabilisation des jeunes sénégalais que nous étions.

Aussi avec feu Henri Masson Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Dakar ; ils ont créé l'Institut Polytechnique de Dakar, ancêtre de l'IUT devenu ESP aujourd'hui. Ces entités ont produit les premiers « cadres moyens » dont les deux entreprises SENELEC et SONEES avaient besoin dans les années 73. En conclusion, on peut retenir de Louis DUPUY un homme compétent, rigoureux et engagé au service du développement de son pays le Sénégal.

La dernière fois que nous avons eu à discuter, il m'avait fait part dans le cadre de ses activités d'assistance aux personnes défavorisées dans son Club à vocation humanitaire (Lions Club), de son projet de valorisation du « Typha » au niveau du Lac de Guiers. Il voulait avec son Club mettre en place une petite unité de faucardage du Typha et d'en faire des briquettes combustibles à la place du charbon de bois utilisé pour les fourneaux malgaches. C'était une composante essentielle de la lutte contre le déboisement de nos forêts et de lutte pour la préservation de la biodiversité. Voici un peu résumé le profil de l'homme qui vient de nous quitter, un visionnaire qui a toujours su servir son pays, particulièrement dans le secteur de l'eau dans toutes ses composantes, en faisant preuve d'innovation et d'un engagement sans faille. Il mérite la reconnaissance de la nation pour l'œuvre immense accomplie dans le domaine vital du service public d'eau. Qu'il repose en paix. Nos sincères condoléances à la famille DUPUY