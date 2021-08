Afrique: Ngalla Sylla, coach des lions de beach soccer - «II faut être prêts face au japon»

L'équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer est arrivée à Moscou hier, jeudi 12 août. Les Lions ont tenu leur première séance d'entrainement le même jour, à la veille d'une rencontre amicale face au Japon.

«On a fait un voyage difficile avec un long trajet (Dakar - Mauritanie - Istanbul - Moscou). Mais nous sommes bien arrivés en Russie après un voyage qui a duré presque 24 heures. On a trouvé ici un accueil chaleureux et une bonne organisation sécuritaire depuis l'aéroport», a déclaré le sélectionneur national Ngalla Sylla, dont les propos sont rapportés dans le forum des journalistes de la presse sportive du Sénégal (ANPS).

Pour cette 11ème édition, le Sénégal a pour ambition d'aller le plus loin possible. Le carré d'as est une étape jusqu'ici inconnue pour le champion d'Afrique qui a été trois fois quart de finaliste de cette compétition.

Pour le coach, il faut bien démarrer la compétition avec le match amical face au Japon prévu ce vendredi. Les Lions ont pris la température de la ville hôte. «Le plus important de la séance d'aujourd'hui (hier, Ndlr) est la régénération qui permettra au joueurs de récupérer de la fatigue du voyage. Ils ont fait une course d'endurance et des séquences d'étirement, c'est physique. On a fait une séance tactique parce qu'on joue demain (aujourd'hui, Ndlr) face au Japon. On sait comment attaquer et défendre parce que nous nous sommes bien préparés.

C'est une répétition de ce qu'on a commencé au Sénégal», explique le chevronné technicien qui conduit une équipe de 14 joueurs. La coupe du monde de Beach Soccer démarre le 19 prochain. Le Sénégal qui loge dans le groupe C joue son premier match le 20 aout face à l'Uruguay.