Afrique: Classement mensuel de la FIFA - Le Sénégal reste leader en Afrique et se rapproche du top 20 mondial

Le Sénégal a gagné des places au classement FIFA. Il est passé du 22e au 21e rang mondial. Les vice-champions d'Afrique gardent toujours la tête du classement sur le continent africain. Le Sénégal est suivi par la Tunisie, Algérie, le Maroc et le Nigéria.

Les Lions sont à deux mois pour égaler le record absolu de la Côte d'ivoire établi entre juin 2011 et mai 2014. La FIFA a dévoilé hier, jeudi 12 août, son nouveau classement des équipes nationales. Un classement FIFA qui a enregistré beaucoup de changements en zone CAF à une semaine du coup d'envoi de la CAN 2019.

Le Sénégal domine toujours en Afrique et gagne une place au plan mondial. Après deux matchs remportés en juin face à la Zambie et au Cap-Vert, les Lions occupent la place de leader surle continent et pour la 33ème fois consécutive.

En passant de la 22ème à la 21ème place mondiale, atteignent le rang le plus élevé de leur histoire et se rapproche du top 20 mondial. La Tunisie (25e, +3) et le Nigeria (45e, -3) complètent toujours le podium. Egalement en recul, le Maroc (47e, -2), la RD Congo (49e, -3) et le Ghana (50e, -1)reste, selon football 350 dans le Top 50. Futur hôte de la Coupe d'Afrique, le Cameroun (51e, +3) manque de peu d'y entrer, alors que l'Egypte (58e, -1), pays hôte de la prochaine édition, se tasse un peu. Le Mali, la Côte d'Ivoire (62e, +3), l'Algérie (68e, +2) et l'Afrique du Sud (72e, +1) affichent tous des progressions. La Somalie, les Seychelles et l'île Maurice sont les mauvais élèves.