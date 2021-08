Togo: Probable présence du variant « Delta » dans le Grand Lomé, selon Col Djibril Mohaman

C'est une probabilité que le premier responsable de la CNGR (Coordination Nationale de la Gestion de la Riposte), le Médecin Colonel Djibril Mohaman, a émis mercredi lors de l'hebdomadaire rencontre avec la presse pour faire le point de l'évolution de la maladie.

« Nous devons faire attention. Nous sommes en mesure de confirmer aujourd'hui, même si on n'a pas toutes les preuves, que le variant Delta probablement doit être là et surtout dans le Grand Lomé », déclarait Colonel Djibril, invitant les populations à plus d'attention et à redoubler d'effort dans l'observation des mesures barrières.

Pour information, le Togo connait une tendance à la hausse des cas de contamination à la Covid-19 depuis quelques semaines. A preuve, entre le 23 Juillet et le 03 Août 2021, on a enregistré 761 cas positifs. Aussi, les morts sont chiffrés entre 6 et 8 par semaine. On en est actuellement à 163 morts liés à la Covid-19.