Togo: 2029 cas positifs pour 163 morts

12 Août 2021 à 21:58

17434 cas confirmés

2027 cas actifs

15244 Personnes guérie(s)

163 décès

Cent-quatre-vingt-quinze (195) des 1879 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 17434. Ces 195 personnes dont les âges sont compris entre 4 et 97 ans se répartissent comme suit :

- vingt-sept (27) cas parmi les contacts : 3 femmes et 6 hommes dans la préfecture d'Agoè, 9 femmes et 4 hommes dans la préfecture de Golfe, 1 femme dans la préfecture de Vo, 1 femme dans la préfecture de Zio, 1 homme dans la préfecture des Lacs, 2 femmes dans la préfecture d'Akébou ;

- quatre-vingt-six (86) cas parmi les suspects : 9 femmes et 6 hommes dans la préfecture d'Agoè, 29 femmes et 21 hommes dans la préfecture de Golfe, 1 femme et 1 homme dans la préfecture des Lacs, 1 femme et 1 homme dans la préfecture de Zio, 1 femme et 1 homme dans la préfecture de l'Ogou, 2 femmes et 2 hommes dans la préfecture d'Akébou, 6 femmes et 3 hommes dans la préfecture de l'Est-Mono, 1 homme dans la préfecture de Danyi, 1 homme dans la préfecture de Moyen-Mono ;

- trois (03) cas parmi les voyageurs : 2 femmes et 1 homme dans la préfecture de Golfe ;

- Soixante-dix-neuf (79) cas parmi les dépistés : 13 femmes et 7 hommes dans la préfecture d'Agoè, 22 femmes et 28 hommes dans la préfecture de Golfe, 1 homme dans la préfecture des Lacs, 1 homme dans la préfecture de Kloto, 1 homme dans la préfecture de Kpélé, 3 hommes dans la préfecture d'Anié, 2 hommes dans la préfecture de l'Est-Mono, 1 homme dans la préfecture de Bassar.

Soixante-dix-neuf (79) guéris ont été enregistrés portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 15244.

Un (01) décès a été enregistré hier portant le nombre total de décès à 163.

Le nombre de cas actifs est de 2029.

Un total de 426358 tests de laboratoire a été effectué sur toute l'étendue du territoire national.