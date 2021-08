Burkina Faso: Jeux Olympiques 2020 - Hugues présente sa médaille à Roch

Le triple sauteur burkinabè médaillé de bronze aux récents Jeux Olympiques, Hugues Fabrice Zango, est allé présenter sa récompense de Tokyo 2020 au président du Faso, Roch Marc Kaboré. Le jeudi 12 août 2021, l'athlète et son staff ont reçu les félicitations de la république.

On s'attendait à des hommages solennels du président du Faso à Hugues Fabrice Zango après son retour de Tokyo au Japon. Mais finalement il n'y aura qu'une simple audience, en raison, dit-on, de « la situation nationale et compte tenu du calendrier des athlètes ». Et c'est avec un groupe restreint composé de champion et de son coach, Teddy Tamgho, du ministre des Sports, Dominique Nana, du président de la Fédération d'athlétisme, Francis Sidibé, et du président du CNOSB, Jean Yaméogo.

Le premier des Burkinabè, Roch Kaboré, a félicité l'Etalon pour sa performance et cette première médaille olympique. Il lui a réitéré son soutien pour les projets futurs. Et selon Hugues Fabrice, ces projets sont, entre autres, les J.O. de Paris 2024. «L'avenir, c'est juste dans 3 ans et on a présenté le projet qui va avec afin que cette fois, on puisse faire chanter l'hymne national à Paris. Sans dévoiler la prime à lui offerte par le PF, il dira qu'il a été «grandement gratifié pour ce résultat qu'on a pu obtenir tous ensemble ». Et le ministre des Sports d'emboucher la même trompette en soulignant que la gratification offerte par le président du Faso ne sera pas divulguée.

«Nous allons nous contenter de vous donner les montants des primes statutaires qui ont été arrêtées avant que les athlètes n'aillent aux Jeux Olympiques. Le président a fait un geste, le gouvernement a fait un geste et d'autres autorités feront des gestes, mais laissons ça à la discrétion de ces autorités pour ne pas jeter l'athlète en pâture. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été récompensé à la hauteur du mérite et à la hauteur de la joie que nous avons ressentie », a dit Dominique Nana. Pour ce qui est de la prime statutaire, Zango doit recevoir la somme de 9 millions.

Le projet soumis par Hugues Fabrice comporte également l'ouverture d'un centre d'entraînement de haut niveau au Burkina Faso. A ce sujet, le président de la Fédération burkinabè d'athlétisme a affirmé que cela permettrait d'accompagner les athlètes et de pérenniser les résultats obtenus jusque-là. «Le président a eu une oreille attentive à notre requête et dans les mois et les années à venir, nous allons avoir les résultats », a dit M. Sidibé.

Il nous revient que Hugues Zango a bénéficié d'une enveloppe de 10 millions offerts par Idrissa Nassa de Coris Bank. Il sera reçu aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale et par le Premier ministre.