Burkina Faso: Populations vulnérables du Kadiogo - La main charitable du député Bala

Les personnes vulnérables du Kadiogo passeront, un tant soit peu, la période de soudure moins tourmentées. Le député Alassane Bala Sakandé, en leur faveur, a fait parler son cœur. Au total 200 tonnes de maïs leur ont officiellement été remises le jeudi 12 août 2021 à Ouagadougou.

Au Burkina Faso, les ménages ruraux et parfois même ceux urbains connaissent une période de soudure alimentaire qui va du début de la saison des pluies jusqu'aux nouvelles récoltes. Durant ces durs moments, les populations font souvent recours aux plantes à feuilles, aux fruits, fleurs ou tubercules comestibles pour s'alimenter. C'est dire que tout n'est pas toujours rose dans certaines familles où on éprouve de réelles difficultés à faire bouillir la marmite.

Le député élu du Kadiogo, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est bien au courant de cette réalité. Il ne s'est pas fait prier pour voler au secours des personnes nécessiteuses de la commune dont il a été tête de liste lors des législatives du 22 novembre 2020 pour le compte du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). En tout, 200 tonnes de maïs ont été déchargées à leur profit.

C'est à une cérémonie assez sobre que tous ceux qui ont fait le déplacement jeudi dernier au palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou ont assisté. Le député Sakandé a choisi ce mois d'août pour faire ce geste, aussi modeste soit-il, pour soulager nombre de ménages du Kadiogo et des communes rurales environnantes dans le besoin. Ce geste, a-t-il précisé, n'est pas politique. Ce n'est pas celui du président du Parlement, mais simplement une contribution d'un élu pour soutenir des parents indigents. Selon Alassane Bala Sakandé, « tout mandat est impératif et nul ». Cela pour signifier que l'élu, bien qu'appartenant à un parti, doit, s'il en a la possibilité, agir sans discrimination dans l'intérêt de tous ses concitoyens. Instruction a donc été donnée aux maires concernés, au haut-commissaire du Kadiogo et à tous les autres collaborateurs de tout mettre en œuvre pour que les vivres parviennent effectivement aux bénéficiaires sans encombre. La distribution, a-t-il souhaité, doit se faire sans marchandage politique, de bon cœur et surtout dans la transparence. Le donateur a émis le vœu de voir d'autres bonnes volontés lui emboîter le pas au bénéfice des plus fragiles.

Le maire de la capitale, Armand Roland Pierre Béouindé, au nom de ses collègues des circonscriptions concernées par l'offre du député Sakandé, a exprimé la gratitude des bénéficiaires au PAN. Il a pris l'engagement de faire parvenir les vivres à qui de droit dans la transparence comme l'a souhaité le bienfaiteur. Pour lui, le geste d'Alassane Bala Sakandé doit interpeler plus d'un et il a, avec insistance, «prêché» dans ce sens.