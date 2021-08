Ile Maurice: Covid-19 - Promulgation de nouveaux règlements pour accéder à d'autres institutions

communiqué de presse

Le gouvernement promulguera bientôt de nouveaux règlements de la COVID-19 visant à permettre l'accès à la prison, au port, à l'aéroport, aux homes et aux institutions caritatives ainsi qu'aux centres de réhabilitation. Ces règlements entreront en vigueur le 21 août 2021 à Maurice et le 13 septembre 2021 à Rodrigues.

Cette annonce a été faite, cet après-midi, par le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, lors du point de presse du Comité national de communication sur la COVID-19, au Bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Director of Health Services, Dr Ashwamed Dinassing, et l'Acting Regional Public Health Superintendent, Dr Kursheed Meethoo-Badulla, étaient également présents.

Dr Jagutpal a souligné que les personnes souhaitant accéder à ces institutions devront présenter une carte prouvant qu'elles ont été vaccinées. Les personnes non vaccinées devront présenter des résultats négatifs au test de la COVID-19, datant de moins de sept jours.

Parlant du programme de vaccination, le ministre de la Santé et du Bien-être a rappelé que presque tous les vaccins AstraZeneca reçus la semaine dernière dans le cadre du COVAX Facility ont déjà été administrés. Il a ajouté que les 108 000 doses de Johnson & Johnson sont administrées dans tous les centres de vaccination depuis hier.

Dr Jagutpal a souligné qu'à ce jour, 1 346 650 doses ont été administrées, soit 745 146 pour la première dose et 601 504 pour la seconde. Cela représente 59,6% de la population qui a été vaccinée avec la première dose et 48,1% pour la seconde, a-t-il ajouté. Il s'est réjoui de la progression de la campagne de vaccination et a appelé la population à se faire vaccine, cela afin de combattre le virus.

En ce qui concerne les tests de COVID-19, il a déclaré que 13 échantillons comprenant 12 cas positifs locaux et un cas importé qui ont fait l'objet de séquençage ont tous révélé la même variante qui est le B 11378. Il a indiqué que tous les tests effectués à Maurice sont également envoyés en parallèle en Afrique du Sud, ajoutant que jusqu'à présent, tous les résultats étaient identiques.

Pour sa part, Dr Dinassing a donné un aperçu de la situation au nouvel hôpital ENT où 76 patients sont admis dont 50 avec des symptômes légers et présentant des comorbidités. Il a ajouté qu'un patient est sous ventilation dans l'unité de soins intensifs. En ce qui concerne les 1 876 patients dans les hôtels, il a fait ressortir qu'ils ne présentent aucun symptôme. Il a également rappelé qu'à ce jour, quelque 1 951 personnes ont été testées positives à la COVID-19.

Quant au Dr Meethoo-Badulla, elle a souligné que 1 090 passagers étrangers se trouvent dans des centres de quarantaine et que 2 270 sont en isolement à domicile. Quelque 553 autres personnes sont en quarantaine, a-t-elle précisé, car elles ne sont pas vaccinées. D'où la nécessité de se faire vacciner car la vaccination est très importante dans l'évolution de la maladie, a-t-elle souligné. Elle a également appelé la population à continuer à respecter tous les protocoles sanitaires et les mesures de précaution.