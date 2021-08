Ile Maurice: Un service de réservation en ligne mis en place pour le Pèlerinage au caveau du Père Laval

communiqué de presse

Dans le cadre du pèlerinage au caveau du Bienheureux Père Laval, qui cette année se tiendra exceptionnellement du 16 août au 30 septembre 2021, le ministère des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation met à la disposition des pèlerins son service de réservation en ligne, MoRendezVous, accessible via le site web https://morendezvous.govmu.org ou téléchargeable sur Google Play Store ou Apple Store.

Ce service d'enregistrement en ligne, lancé en mars 2021, est déjà disponible au Passeport and Immigration Office, au Bureau de l'Etat civil, entre autres, pour prévenir les rassemblements et résoudre le problème des longues files d'attente.

Une présentation de ce service en ligne pour les besoins du pèlerinage a eu lieu cet après-midi à Sainte Croix en présence du ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin ; du ministre de l'Energie et des Services publics, M. Georges Pierre Lesjongard ; du responsable du pèlerinage et comité organisateur, le père André Sunassee ; et d'autres personnalités.

Dans son allocution, le ministre Balgobin a souligné que cette initiative a été mise en œuvre à cause de la pandémie de COVID-19 et des restrictions en cours. Il a rappelé que seules 50 personnes à la fois seront autorisées dans le périmètre du caveau et de l'Eglise de Sainte Croix, d'où la nécessité de ce service d'enregistrement en ligne afin d'éviter une affluence de pèlerins.

Selon le ministre, les pèlerins pourront prendre connaissance des grilles de messes et de temps de passage au caveau du Bienheureux Père Laval, et s'inscrire selon les créneaux disponibles. Ils pourront soit s'inscrire uniquement pour le passage au caveau ou prendre l'option messe et passage au caveau.

Un kiosque a également été installé pour qu'à leur arrivée, les pèlerins puissent scanner leur QR code de leur téléphone portable ou du code QR imprimé, obtenu pendant l'enregistrement, afin d'avoir accès au caveau ou assister à la messe. M. Balgobin a indiqué que le service de réservation en ligne sera disponible à minuit aujourd'hui.

Pour sa part, le ministre Lesjongard a déclaré que cet événement religieux se déroule, cette année, dans un contexte particulier de pandémie et de restrictions sanitaires. Il a insisté sur l'application des règles sanitaires strictes et a invité le public à suivre les directives mises en place.