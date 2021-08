Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Une plateforme veut aider les populations à accéder aux services des assurances

L'appropriation de l'assurance à partir du téléphone est désormais possible en Côte d'Ivoire grâce au groupe aYo Côte d'Ivoire. Elle veut ainsi prendre en compte dans l'environnement financier, les populations pauvres et exclues des systèmes bancaires. Ce, par l'innovation et la simplification des procédures en intégrant les produits d'assurance au téléphone.

C'est à l'occasion d'une conférence de presse qui a servi de lancement de ladite plateforme : www.ayo.co.ci, à l'hôtel Novotel au Plateau, le mercredi 11 août, que Jean Charles N'Gotta, directeur général d'aYo-Côte d'Ivoire, a donné l'information.

Selon lui, il s'agit à travers sa structure qui regroupe deux produits d'améliorer l'économie ivoirienne. « Nous voulons rendre l'assurance performante à travers nos deux produits innovants. Avec différentes faitières et organisations d'associations formelles et informelles. Les produits que nous mettons sur le marché avec Sanlam assurance vie et Mtn-Côte d'Ivoire sont destinées à une population qui de façon classique n'est pas assurée », a-t-il déclaré.

Selon lui, la personne qui souscrit, bénéficie d'une couverture assurance qui lui donne droit à une assistance en cas d'accident, d'hospitalisation pour cause de maladie.

Marius Bota, président directeur général d'Ayo, a, pour sa part, remercié le gouvernement ivoirien qui a ouvert le marché ivoirien à sa marque. Selon lui, elle vise à ouvrir les assurances aux personnes vulnérables.

« La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone en Afrique. Nous sommes heureux de nous installer dans ce pays qui est en nette progression économique grâce au dynamisme et au leadership du Président Alassane Ouattara », a-t-il ajouté.