Congo-Brazzaville: Portrait - Diane Obam, du handicap au leadership

Selon Denys Gagnon, écrivain Franco-canadien, « s'accomplir, c'est se dépasser ». Cette assertion trouve toute sa justesse en la personne de Diane Obam, une jeune femme drépanocytaire, partie des limites psychologiques imposées par la maladie dont elle souffre, la drépanocytose, vers son épanouissement personnel par le biais de la création de son entreprise.

Originaire du Cameroun, Diane Obam est une jeune-femme de 33 ans qui souffre de drépanocytose ; une maladie chronique lourde de souffrances physiques mais aussi psychologiques. En effet, si la drépanocytose laisse peu de probabilité aux personnes qui en souffrent de bénéficier d'une bonne qualité de vie à cause de l'anémie chronique et des infections à répétition qui, liées à d'autres facteurs, jouent contre l'espérance de vie de la personne malade, elle a trouvé dans la population d'Afrique centrale, nid de la maladie, une connotation mystique source de tabou, d'exclusion et de rejet.

Etre né drépanocytaire dans ces pays revient à être né avec un pied dans la tombe. Du sein de la famille à l'environnement communautaire puis social, ces personnes sont condamnées par le regard des autres, leur verbe et leurs actions. Leurs jours sont comptés par ceux qui se sont faits propriétaires du souffle divin et, d'une manière ou d'une autre, en plus de la pénibilité de la maladie elle-même, les personnes concernées sont envoyées à la tombe par leur milieu de vie et par une faible estime de leur personne et de leur contribution au monde ; le cercle vicieux étant formé car la confiance en soi et l'estime personnelle nous sont avant tout données par ceux qui nous accueillent dans la vie.

Diane Obam était elle aussi prise dans ce cercle vicieux ? Après son installation à Toulouse, en France, débute alors une nouvelle page de son histoire. Pourtant, Diane ne s'assumera pas encore. Formée dans le développement commercial et marketing et avec une profonde aspiration à devenir chef d'entreprise, elle se lance dans ce challenge qui va la révéler à elle-même.

Loin de se voir comme une victime, Diane sort du tabou de sa maladie et fait de celle-ci un booster pour atteindre les cimes qu'elle s'est choisies. Elle crée ainsi, « RéseauBoosterActiv », une entreprise qui a pour mission de booster les jeunes entreprises dans le but de les rendre performantes. Avec une palette de services tels que le réseautage, le développement en management et la digitalisation, renforcés d'un club d'affaires ; « RéseauBoosterActiv » met son expertise au service de jeunes entrepreneurs afin de renforcer leur offre, cœur de leur contribution au monde ; comme l'a elle-même fait Diane ; forte de sa résilience.

De vilain petit canard, Diane Obam a su se dépasser, croire en elle et exploiter son potentiel ; ce qui fait d'elle aujourd'hui une magnifique fleur sur laquelle les abeilles du monde entrepreneurial peuvent venir butiner avec confiance et en toute sérénité.