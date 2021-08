Cote d'Ivoire: Assemblée régionale des Témoins de Jéhovah/Jules Bazié - «La vraie foi donne de la joie, de la force et communique l'espoir»

interview

Le porte-parole des Témoins de Jéhovah de Côte d'Ivoire, parle des grandes articulations de l'Assemblée régionale de cette religion qui se déroule en mode virtuel, dans ce contexte marqué par la Covid-19.

Les Témoins de Jéhovah organisent, cette année, leur Assemblée régionale autour du thème « Puissants grâce à la foi ». Pourquoi ce thème ?

Le choix du thème de notre assemblée régionale 2021 s'est fait en pensant aux conditions mondiales et aux difficultés que vivent nos contemporains. En effet, la vie est de plus en plus difficile pour les familles, les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les hommes, en fait pour chacun de nous. Et la pandémie de Covid-19 a complètement bouleversé notre quotidien, nos relations avec les autres, nos habitudes de travail. Tout cela vient compliquer les problèmes habituels liés à la maladie, aux décès de nos proches, aux difficultés économiques, etc. Naturellement, cette situation génère de l'angoisse, du stress, du désespoir. Mais la vraie foi donne la force nécessaire pour surmonter n'importe quelle difficulté. Elle donne de la joie et communique de l'espoir.

Quels sont les temps forts du programme ?

C'est un programme de trois jours (du vendredi au dimanche), présenté par tranches réparties sur six semaines. Le programme de chaque jour s'articule autour d'une idée centrale : d'abord, les sessions du vendredi expliquent que contrairement à ce que l'on entend, la vraie foi n'est pas aveugle. Au contraire, elle s'appuie sur des preuves concrètes, tangibles. Le programme de cette journée répond aux questions suivantes : Pourquoi est-il raisonnable d'avoir foi en l'existence de Dieu et en sa Parole, la Bible ? Pourquoi est-il raisonnable d'avoir confiance en ses normes morales et en son amour ?

Des documentaires mettent également en évidence comment une analyse attentive de la nature renforce la foi dans les promesses du Créateur. Ensuite, les sessions du samedi attirent l'attention sur l'importance de l'œuvre d'enseignement biblique que mènent les Témoins de Jéhovah dans le monde entier, et expliquent comment des millions de personnes tirent profit du message qu'ils prêchent. Enfin, les sessions du dimanche présentent la vie de femmes du passé et de l'époque moderne dont la foi a été bâtie par des preuves solides, et mettent en évidence comment ces femmes ont manifesté cette belle qualité qu'est la foi.

Le programme explique également ce qu'est « la bonne nouvelle » dont parle la Bible et pourquoi nous pouvons y croire. Le discours biblique « Ayez foi dans la bonne nouvelle » s'adresse tout particulièrement au public. Une partie importante du programme de l'assemblée régionale 2021 est le film biblique qui retrace les évènements captivants de la vie du prophète Daniel. Il montre comment celui-ci, grâce à la foi, a réagi face aux tentations, aux épreuves et aux moqueries. L'histoire de ce prophète donne la preuve qu'il est possible de continuer à faire le bien malgré toutes sortes de pressions.

Comment se déroule concrètement cette Assemblée régionale dans le contexte actuel marqué par la pandémie de Covid-19, pour que ce moment de réjouissance spirituelle n'enfreigne pas les restrictions sanitaires édictées par les autorités ?

Comme c'est le cas pour tous les rassemblements des Témoins de Jéhovah depuis le début de la pandémie, chaque famille de fidèles assiste au programme dans son foyer en regardant directement les enregistrements téléchargés depuis le site www.jw.org ou en en suivant la retransmission par vidéoconférence. Ainsi, nous ne prenons aucun risque avec notre vie et nous préservons celle de nos semblables.

Quelles dispositions pratiques avez-vous prises pour que le baptême, moment important de vos rassemblements, se passe lui aussi dans le respect des mesures barrières ?

Le baptême par immersion se fait en privé, par un proche parent qui vit sous le même toit que la personne à baptiser, après qu'un ministre du culte ait fait la prière par vidéoconférence.

Ne craignez-vous pas que cette pandémie réduise l'enthousiasme que suscite habituellement cet événement annuel ?

La pandémie a modifié le format de nos rassemblements. Les risques sanitaires qu'il y a à rassembler des milliers de personnes dans des villes du monde entier ont incité les Témoins de Jéhovah à organiser leurs assemblées régionales via une plate-forme virtuelle pour la deuxième année consécutive. Nous respectons le caractère sacré de la vie, conformément aux Saintes Écritures, et nous voulons soutenir les efforts du gouvernement visant à combattre cette pandémie. Cependant, je peux vous confirmer que ce changement n'a pas entamé l'enthousiasme des fidèles pour cet événement annuel. Les Témoins de Jéhovah invitent le public à se joindre à eux en cette circonstance historique.

En termes de statistiques, pouvez-vous nous dire quel impact la pandémie de Covid-19 a-t-elle sur l'assistance à vos rassemblements ?

Habituellement, ce sont quelques 15 à 20 millions de personnes qui assistent à nos rassemblements dans 240 pays à travers le monde. Mais le programme étant suivi depuis des maisons privées en raison de la pandémie. Nous ne disposons pas de chiffres précis pour les années 2020 et 2021. En dehors des Témoins de Jéhovah eux-mêmes qui suivent cette assemblée, des millions d'autres personnes visitent régulièrement notre site internet traduit en 1034 langues à ce jour et téléchargent gratuitement les fichiers électroniques au format audio ou vidéo.

Qu'en est-il du nombre de nouveaux Témoins baptisés en 2020 à l'échelle mondiale ?

Malgré la pandémie, durant l'année 2020, ce sont 241 994 personnes qui se sont fait baptiser Témoins de Jéhovah dans le monde entier.

Cet évènement est-il réservé seulement aux Témoins de Jéhovah et à leurs sympathisants ou est-ce un évènement accessible à toute personne quelle que soit sa religion ?

Bien que le programme soit virtuel, les Témoins de Jéhovah participent depuis plusieurs semaines à une campagne consistant à envoyer des invitations électroniques aux personnes qui ont accepté d'être contactées. Par voie de presse également, nous faisons connaître ce programme à toute la population, parce que nous sommes convaincus qu'au-delà des Témoins de Jéhovah et leurs sympathisants, chaque être humain en a besoin. En effet, les Témoins de Jéhovah sont issus de toutes les couches sociales et les situations qu'ils vivent sont les mêmes que rencontrent leurs voisins. Ce qui apporte du courage, de la joie et de l'espoir aux Témoins de Jéhovah peut avoir le même effet sur leurs voisins, connaissances, camarades d'écoles et collègues de travail. Ainsi, par amour et par intérêt sincère pour les autres, les Témoins de Jéhovah aimeraient partager avec tout le monde le bonheur qu'ils retirent à suivre ce programme. Tout le monde est donc invité, peu importe qu'il ait une religion ou pas.

Comment pensez-vous que les enseignements prodigués lors de cet évènement pourraient profiter à toutes les populations ?

Tout le monde connaît les mêmes difficultés. La pandémie de Covid-19 n'a pas seulement occasionné des problèmes sanitaires. Elle a aussi endeuillé des familles et séparé des personnes proches en raison des difficultés à voyager. Elle a accentué la pauvreté dans certains milieux. Elle suscite des craintes qui viennent s'ajouter à nos problèmes habituels. Devant tant de sources d'incertitudes et d'angoisse, les populations ont besoin d'un antidote. Et cet antidote, c'est la foi. La foi donne du courage et de la force. Elle aide à tenir bon. Elle donne de l'espoir et procure de la joie. Les populations ont besoin de renforcer leur foi et partant leur joie et leur force face aux épreuves.