Congo-Brazzaville: Journée internationale de la jeunesse - Les défis des jeunes congolais

Si la jeunesse est vue comme étant la force vive d'une nation et constitue son avenir, il n'en demeure que cette couche de la société est confrontée à des défis énormes, dans le monde en général et au Congo-Brazzaville en particulier.

Si d'après Ambrose Bierce, la jeunesse est l'âge du possible, celle-ci est malheureusement confrontée à plusieurs questionnements, remises en question, douleurs et difficultés. Pleine d'énergie et de vitalité, une jeunesse bien encadrée est une ressource inépuisable pour la société qui la porte tel un flambeau.

Au Congo-Brazzaville, où les maux qui minent la société dans son intégralité sont multiples, une association se donne la mission d'accompagner cette jeunesse vers sa propre réalisation. L'Association jeunesse positive - AJP en sigle a vu le jour en 2009, par le biais de son fondateur et actuel président, Thegi Fortune Mampassi-Osseté, dans le but d'accompagner la jeunesse congolaise à sa prise en charge personnelle et sa responsabilisation par les moyens du numérique ainsi que de l'entrepreneuriat.

Entourée de partenaires tels que le ministère de la Jeunesse, l'incubateur Yekolab, le centre de formation spécialisée Nuxells Technologies ou de l'association Butterfly, l'AJP a rendu son action pertinente au fil des années et a vu la création des antennes locales à Pointe-Noire, Nkayi, Dolisie et internationales en République démocratique du Congo, France, Maroc, Cameroun et au Niger.

Aux questions qui minent la société congolaise en particulier, notamment la question des bébés noirs, l'association, par le biais de son président, Thegi Fortune, à l'occasion de rencontres de proximité organisées dans les quartiers, a donné la parole à quelques-uns de ces jeunes et ressort des problématiques de rejet familial ou social, mais aussi des problèmes d'orientation scolaire et académique sans oublier des difficultés d'intégration professionnelle.

L'association qui s'intéresse à toute la jeunesse, pas seulement celle en situation de précarité, met à la disposition de ses adhérents des formations spécialisées proposées par ses différents partenaires, dans le domaine du numérique. Elle a permis à des jeunes de voir leur situation s'améliorer et d'inspirer d'autres à leur tour, créant ainsi un cercle vertueux.

Pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, l'association a organisé une activité d'assainissement de la ville, avec l'un de ses partenaires, et a offert l'occasion de réjouissances à ses sympathisants au Centre culturel russe de Brazzaville.