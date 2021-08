Angola: BFA et AAPCIL signent un accord pour l'agrobusiness

Lubango (Angola) — Un accord de financement de l'agrobusiness, basé sur l'acquisition de machines et d'équipements agricoles, a été signé vendredi à Lubango, entre la Banque de Développement Angola (BFA), le Bureau de l'agriculture et l'Association Agro-pastoral, Commercial et Industriel de Huíla (AAPCIL).

L'accord porte sur le financement de l'achat de machines et de compléments agricoles pour la préparation du sol, l'irrigation, la phytosanitaire, la récolte pour soutenir la production agricole et animale, comme moyen d'encourager la production à grande échelle.

Selon les termes de l'accord, la BFA financera les coopératives agricoles et la classe d'affaires associée, ainsi que l'élevage, la pêche, la foresterie et les industries associées, devenant ainsi la principale référence bancaire pour les entreprises du secteur, a déclaré le président de la commission exécutive de la BFA, Luís Gonçalves.

La Banque, selon lui, prétend, avec ce projet, accompagner les zones commerciales, dans leur relation avec les clients agro-industriels, assurer le confort aux zones à risques dans l'analyse des demandes de financement pour d'éventuels investissements, identifier et proposer des produits, des services spécifiques, contribuer à la fidélisation et à la captation des intéressés.

Luís Gonçalves a souligné que seules les entreprises qui opèrent depuis plus de trois ans bénéficieront de ce financement, la priorité étant donnée aux coopératives agricoles, aux petites et moyennes entreprises, conformément à l'article 2 de l'avis 10 de la Banque nationale d'Angola. (BNA), dans le cadre du Programme d'Appui à l'Economie, Diversification des Exportations et Substitution des Importations (PRODESI).

Selon l'Exécutif, les dirigeants et détenteurs du capital social de la société bénéficiaire seront agréés, sur présentation de documents sur la régularité de la situation juridique et fiscale, ayant la capacité financière d'apporter des capitaux au projet.

Sans dévoiler le montant disponible pour le financement, il a précisé qu'il va jusqu'à 80% du prix du bien à acquérir, dont la durée de remboursement va jusqu'à 84 mois, et le taux d'intérêt correspond à 7,5%.

Le directeur du Bureau provincial de l'agriculture et de la pêche, José Arao, estime que la signature de l'accord aidera les coopératives agricoles à améliorer la préparation des terres, l'irrigation et à augmenter la production.

A son tour, le président de l'AAPCIL, Paulo Gaspar, a salué la disponibilité de la BFA auprès des hommes d'affaires locaux, soulignant que ce sera pour eux l'occasion de chercher à répondre aux besoins vitaux pour la pratique d'une bonne agriculture.

Présent sur le marché depuis 31 ans, la BFA compte 2 236 525 clients et un capital social de 768 millions de dollars, avec un ratio de solvabilité réglementaire de 60,3 % et un bénéfice net de 47 milliards de dollars.