Cote d'Ivoire: Yaya Fofana aux commandes du MFA/La réaction de Siaka Ouattara - « C'est une forfaiture »

Du rififi au sein du Mouvement des forces d'avenir (Mfa), membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), que préside Siaka Ouattara.

Selon un communiqué reçu par la rédaction de fratmat.info, ce vendredi 13 août 2021, après consultations des instances et la base, le vice-président du parti, Yaya Fofana, est désigné à l'unanimité pour assurer la présidence par intérim du parti. Il assumera cette fonction jusqu'à l'organisation d'un prochain congrès. Il remplace ainsi l'ex-Secrétaire d'Etat chargé du Service civique, Siaka Ouattara.

Dans ce document signé de N'Guessan Kouamé, Secrétaire général adjoint et ancien député de Kouassi-Datékro, les instances et la base du Mfa dénoncent « la gestion unilatérale, clanique et scandaleuse des ressources du parti, du Président Siaka Ouattara et l'accusent de faire participer certains individus se réclamant militants du Mfa choisis sur la base clanique aux activités du Rhdp et non la participation des cadres dirigeants aux activités politiques et à la gouvernance du Rhdp ».

Joint au téléphone par la rédaction de fratmat.info, Siaka Ouattara dénonce « une forfaiture ». « C'est du faux. Je suis toujours le président du Mfa. J'ai été président à l'issue d'un congrès. Je suis avec le Secrétaire général et la présidente des femmes. Je demeure toujours au Rhdp. Ceux qui ont produit ce communiqué ne représentent pas les militants du Mfa », a réagi Siaka Ouattara.

Dans ce communiqué, les militants du Mouvement des forces d'avenir confirment son appartenance au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) tel que prévu par les résolutions de son congrès extraordinaire tenu le 25 mars 2018, à Bondoukou et conformément aux articles 37, 38, 39 et 40 des dispositions transitoires du Rhdp/Parti unifié.

Les militants du Mfa demandent ainsi au président par intérim de procéder au renouvellement de toutes les instances et structures spécialisées du parti. « Le Mfa restant fidèle à sa ligne politique, demande au président par intérim Yaya Fofana de prendre attache avec le Rhdp, afin qu'il soit associé à la gouvernance dudit parti. Le Mfa demande à ses militantes et militants de garder le calme et la sérénité et de faire confiance au président par intérim, car toutes les dispositions seront prises pour qu'ils soient associés, d'une part aux activités du Rhdp et à la gouvernance du Rhdp, d'autre part », souligne le communiqué.

Depuis août 2017, le Mfa fait face à une crise, après qu'un bureau politique de la frange conduite par Siaka Ouattara a suspendu M. Moutayé pour "manquements graves".

C'est au terme d'un congrès extraordinaire le dimanche 25 mars 2018, à la mairie de Bondoukou que Siaka Ouattara a été élu président du Mfa. Il a été Secrétaire d'Etat chargé du Service civique du 10 juillet 2018 au 6 avril 2021.