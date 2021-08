Congo-Brazzaville: Gospel - « Rédempteur » de Passy Kayiba dans les bacs

Après neuf ans d'absence sur la scène musicale, la chantre religieuse revient sous les feux des projecteurs avec un nouveau single qui sera disponible sur différentes plates-formes de téléchargement mobile, dès ce 13 août.

« Rédempteur » est le troisième single de Passy Kayiba, à côté d'un maxi single qu'elle a également déjà sorti. Ce chant préparé dans un registre gospel exhorte la création que, qu'importe les problèmes, les situations difficiles, les obstacles et les oppressions pouvant surgir dans la vie, il faut compter sur Dieu car lui n'abandonne pas ses enfants et se lève toujours en dernier. « C'est le plus souvent quand nous nous sentons faibles que Dieu se lève comme notre rédempteur. Donc, nous devons faire confiance à notre Dieu quelles que soient les circonstances car il se manifeste toujours », a fait savoir l'artiste-musicienne, originaire de la République démocratique du Congo (RDC).

Née à Lubumbashi et résidant actuellement à Lyon, en France, Passy Kayiba a fait ses débuts en musique dans une école de dimanche puis au sein de la chorale de l'Assemblée des témoins du christ à Kinshasa. Au fil du temps, elle intègre le groupe musical La force de l'éternel, avant de rejoindre la chante Bethy et son groupe Muasi moko kati na Yesu, où elle a pu grandir en compétence et maturité pour une carrière professionnelle.

En 2005, Passy Kayiba se lance en carrière solo et affronte son premier enregistrement au studio. Dans la plupart de ses cantiques, la chantre congolaise témoigne de la reconnaissance et de la fidélité envers Dieu. « Après avoir avalé un bracelet en fer quand j'avais 2 ans, les médecins ont tout fait pendant trois jours pour me sauver la vie mais en vain. Déclarée morte et pendant qu'on m'acheminait à la morgue, un miracle s'est produit. Le bracelet fut retiré et j'ai ouvert les yeux à la grande surprise de tous », se remémore la jeune femme, épouse et mère de trois enfants aujourd'hui.

Poursuivant le récit de son histoire, elle avoue que lorsqu'on l'avait relaté cette histoire, elle n'en revenait pas, se sentant chaque jour redevable envers Dieu qui l'avait sauvée de la mort. « Au de-là de cette histoire, j'ai traversé des périodes très compliquées dans ma vie où Dieu a voulu m'apprendre certaines choses. Quand je chante, je me sens consolée, fortifiée et pour cela je me suis dit que si je me sens ainsi, c'est que mes chants feront autant pour mes mélomanes », a-t-elle confié.

Absente sur la scène musicale durant près de neuf ans, Passy Kayiba a expliqué que ce temps n'est pas le fruit du hasard. « Les neuf ans de silence et de temps mort m'ont permis de me réaligner sur la voie de Dieu et aussi apprendre beaucoup de choses de sa part pour plus de maturité dans la vie chrétienne et plus de compétences spirituelles », a-t-elle précisé.

Engagée dans un élan de retour pérenne, Passy Kayiba prévoit, après la sortie de son single, « Rédempteur », ce 13 août, se lancer à la création d'une fondation pour soutenir les personnes démunies en RDC et de créer des centres de musique dans plusieurs pays, dans le but d'encadrer les jeunes qui veulent servir Dieu à travers la musique ou en faire leur métier à temps plein.