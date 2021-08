Afrique: Fundecit renforce la recherche scientifique en Angola

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Bragança, a estimé jeudi que la mise en place de la Fondation pour le développement scientifique et technologique (Fundecit) renforcerait le système de la recherche scientifique angolais.

Elle a justifié que le manque de financement pour la science et d'une institution qui met en œuvre les politiques de la science, de la technologie et de l'innovation était la plus grande faiblesse identifiée, lors de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la science, la technologie et l'innovation en 2017.

La ministre Maria Bragança s'exprimait lors de la prestation de serment du directeur général de Fundecit, Mário Fresta, et de la directrice adjointe, Rosa Garcia.

Elle a confirmé que les conditions étaient créées pour le développement de la recherche scientifique, technologique et d'innovation dans le pays.

La ministre a expliqué que la Fundecit serait chargée d'évaluer et d'accréditer les institutions de recherche scientifique et de développement, qui font partie du système national de la science et de l'innovation.

"L'Angola n'avait pas d'institution qui serait responsable du financement de la science, donc je pense que l'acte a une valeur historique et pour être une nouvelle institution dans le pays", a-t-elle souligné.

À son tour, Mário Fresta a rappelé que l'État, les institutions et les chercheurs avaient depuis longtemps estimé qu'il était nécessaire de garantir ce pilier de financement, ainsi que d'autres conditions pour promouvoir la recherche scientifique et technologique dans le pays.

Avec la Fondation, l'exécutif souhaite que l'investissement dans la science soit d'au moins 1% du produit intérieur brut (PIB), comme le recommande l'UNESCO.

La fondation Fundecit, créée par Décret présidentiel en mai de cette année, est affecté au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et de l'Innovation, en tant qu'organe de tutelle, qui est chargé de créer les conditions de son fonctionnement, sur la base de priorités définies dans la Politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, qui définit le mode d'organisation de la recherche scientifique dans le pays.

Elle aura la catégorie d'institut public ayant pour mission de mettre en œuvre des politiques de science, de technologie et d'innovation, avec des ressources financières provenant du budget général de l'État et d'autres provenant de dons destinés à la recherche et au développement scientifiques.

L'institution procédera également à l'évaluation et à l'accréditation des institutions dédiées à la recherche et au développement scientifiques dans le pays, afin d'accroître l'efficacité dans l'utilisation des ressources financières disponibles et le soutien à la production scientifique nationale.