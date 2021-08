Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Le " vous " ou le " tu " ?

Révélateurs par excellence de la nature de la relation entre deux personnes, le vouvoiement et le tutoiement se côtoient, se mêlent et s'entremêlent selon les générations, les milieux, les cultures, les exigences ou les ressentis. Quand, pourquoi, où et surtout avec qui choisir le " vous " plutôt que le " tu " et inversement ?

N'est pas au choix l'usage spécifique du « vous » ou du « tu ». En effet, de même que l'usage des formules de politesse et autres types de préséances, le choix de l'un plutôt que de l'autre répond à des règles de savoir-vivre. Des deux pronoms personnels, le " vous " suppose une certaine distance, tandis que le " tu " en appelle à une certaine familiarité, de la proximité.

Lorsque que vous avez affaire à des personnes étrangères, des personnes plus âgées ou à des supérieurs hiérarchiques dans le cadre professionnel, le " vous " est explicitement indiqué. On ne tutoie pas une personne que l'on vient de rencontrer, même quand elle nous inspire toute la sympathie du monde. La sympathie qu'elle nous inspire ne rencontre peut-être pas la disposition de son ouverture de cœur ou d'esprit.

Le passage du « vous » au « tu » se fait après l'accord de votre vis-à-vis et c'est à la personne la plus âgée ou la plus importante en attributs de le proposer, dans le but de favoriser une certaine fluidité de la conversation et une certaine proximité.

En milieu d'entreprise, le choix du vouvoiement ou du tutoiement augure des relations hiérarchiques, de l'ambiance de travail et des habitudes de la maison. Si vous êtes un usager de passage dans l'entreprise ou que vous venez d'être embauché et que les présentations n'ont pas été faites soit pour une raison, soit pour une autre, il est préférable de se référer au " vous " pour éviter un impair ou se positionner sur la réserve si vous ignorez tout du fond des personnes avec qui vous allez devoir passer le clair de votre temps, de votre vie.

Dans certains domaines d'activité comme la presse, la communication, la mode ou la publicité, le tutoiement est de mise. Il est censé traduire un esprit d'équipe, un esprit collectif et une volonté d'alléger voire d'ignorer la hiérarchie dans le but de ne frustrer aucun élan créateur, de ne perdre aucune étincelle d'inspiration et de favoriser les initiatives des uns et des autres, aussi originales soient-elles, c'est le but.

Dans ces cas spécifiques, le " tu " ne devrait pas tarder à arriver ; mais si c'est le cas et que vous avez un peu de mal à vous débarrasser de votre vouvoiement, pour ne pas que cela passe pour de la froideur ou une distanciation émotionnelle volontaire, expliquez à votre interlocuteur que c'est un réflexe qui s'en ira avec le temps, emporté par la chaleur du milieu.

Dans tous les cas, il est préférable d'instaurer une réciprocité : tutoyez qui vous tutoie, vouvoyez qui vous vouvoie sans oublier la règle du pont qui doit être établi par le plus âgé ou le plus important en attributs, ou même en pressenti.