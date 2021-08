Algérie: Foot/ feux de forets - Belmadi "très affecté" par les incendies et s'incline à la mémoire des victimes

Alger — Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football Djamel Belmadi, s'est dit "très affecté" par les incendies déclarés à travers plusieurs régions forestières du pays, et notamment à Tizi-Ouzou, tout en affichant son soutien et sa sympathie en "cette dure épreuve".

Le dernier bilan des victimes des incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions du pays, fait état du 49 civils et plus de 20 militaires dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

"Je prie Dieu de donner le courage nécessaire à tous ceux, affectés dans leur chair, pour surpasser cette dure épreuve. J'envoie tout mon soutien et ma sympathie à tous mes compatriotes, et salue l'élan de solidarité de tous les algériens qui se sont vite mis aux côtés des régions sinistrées et des populations pour être à leurs côtés matériellement et moralement", a-t-il ajouté.

"J'appelle également à la sagesse, en de pareilles situations, afin d'éviter les dépassements et les divisions qui ne travaillent aucunement l'intérêt suprême de notre Algérie. Mes sincères encouragements aux éléments de la protection civile, de l'Armée nationale populaire et des conservations des forêts qui sont en première ligne et qui font face à ces terribles incendies".