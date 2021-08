Congo-Brazzaville: Portrait - Patrick Bikoumou, le lion conquérant !

Libre penseur et passionné de surf, Patrick Bikoumou a fait de La Pyramide son paradis sur la Côte Sauvage et, de Conquering Lions, un des groupes phares de la scène reggae au Congo. One Love.

C'était il y a soixante ans : Paris Le Bourget, 1961, Papa Biki et son fils, né deux ans plus tôt dans la petite ville de Niort, au centre-ouest de la France, s'envolent pour Brazzaville. Le père : Papa Biki, nommé sous-préfet à Kinkala, danseur admirable de be-bop, grand amateur de jazz, et qui, sur sa guitare, chante des airs d'Henri Salvador encore inscrits dans la mémoire de son fils. Le fils : Patrick Bakala Bikoulou, aujourd'hui leader charismatique du groupe reggae Conquering Lions. Dans ses souvenirs d'enfance :

La chasse aux grillons et aux sauterelles, aux termites ailées, autant d'insectes grillés qui deviennent festins de roi au retour de la chasse. Après le Pool, direction la capitale de l'or vert, où Papa Biki devient le maire de Dolisie, quatre années durant, avant de rejoindre Brazzaville pour devenir le conseiller du ministre de l'Intérieur. 1969, l'ultimatum : « Ecoutes Biki, soit tu arrêtes la politique, soit je prends mes enfants et je retourne en France », c'est l'épouse mundélé qui parle, la carrière politique qui prend fin et toute la famille Bikoulou qui s'installe à Pointe Noire.

Patrick grandit entre deux cultures, entre les 78 tours de Bill Evans de son père et ceux de Charles Aznavour de sa mère, entre cuisine congolaise et cuisine française. Ses week-ends d'adolescent sont marqués par les allers retours en Mobylette pour aller camper avec une bande de copains, près du monastère de Loango. Cela lui vaudra le surnom de « Bosch » car les bougies d'allumages de la Mobylette de Patrick ne s'encrassent jamais au grand étonnement de ses camarades en panne bien souvent sur le bas côté de la route qui mène à Loango. Celui qu'on surnomme désormais Bosch a l'âme rebelle, libre penseur avant l'âge, il claque la porte du lycée Charlemagne, arrête ses études à 15 ans, vend son magnétocassette pour acheter une guitare, s'éprend de liberté et d'évasion et trouve refuge sur sa planche. Sa passion : le surf et l'océan !

Le reste du temps, il lit : Maupassant, Saint Exupéry, Albert Camus ou dévore les BD, celles du marin aventurier Corto Maltese qui le font voyager... Bosh s'évade encore dans ses écouteurs où tournent les groupes britanniques Deep Purple, Aerosmith ou américains Led Zeppelin, Crosby, Still, Nash & Young. Pour voyager plus loin, il est au 1er rang du Club 7 de Pointe-Noire à regarder un documentaire où un conférencier français parle du Pacifique, l'Indonésie, du volcan Krakatoa, de l'île de Nias à 125 kilomètres au large de Sumatra...

Quelques années, boulots et économies plus loin, voilà Bosh prendre le train Soleil jusqu'à Brazza, puis la Cie russe aérienne Aéroflot qui le conduit à Moscou où il fait -30° puis encore Singapour avant d'emprunter un bateau qui le dépose dans l'île de Nias. Six mois de spots, de vagues, de surf puis la côte Est de l'Australie. Bosh y découvre la spiritualité, Jah, le « One Love » cher à la culture rastafari, le reggae de Bob Marley, Toots and the Maytals, Burning Spear... Et c'est comme une révélation.

En 81, c'est le retour à Pointe-Noire où Patrick Bikoumou participe à la création de La Plage Sportive, qui devient le Club Pétrolier ENI, Dès qu'il le peut, Bosh s'en va surfer sur l'île de Nias, y achète une terre, défie les plus belles vagues. Quelques années plus tard, à Ponton La Belle, son regard croise celui de Sabine, alors hôtesse de l'air à Air Afrique, elle ne le sait pas encore mais elle devient son épouse et la mère des enfants de Bosh.

Lors de leur 1re année de vie commune Sabine offre une guitare à Patrick pour son 27e anniversaire, et elle ne sait encore pas, ce sera l'élément déclencheur du groupe Conquering Lions. L'instable lion a trouvé sa lionne, ensemble ils donneront naissance à La Pyramide, l'un des restaurants les plus réputés de la capitale économique du Congo, là sur la Côte Sauvage, face aux rouleaux de l'Atlantique. Et c'est une autre très belle histoire qui commence...