Ile Maurice: Réouverture des frontières - Paris, Londres et La Réunion seules dessertes de MK

650 000 touristes dans les 12 prochains mois. Ce chiffre balancé par le ministre des Finances Renganaden Padayachy durant son Grand oral le 11 juin et réitéré par son collègue du Tourisme Steven Obeegadoo à l'audience de CNN n'a pas fini de faire parler de lui. Alors qu'on se rapproche de la date de la réouverture des frontières sans conditions aux vaccinés, prévue le 1er octobre, on connaît depuis peu la part que jouera notre compagnie aérienne nationale, Air Mauritius (MK), dans la relance de l'industrie touristique.

Pour cela, il a fallu une demande, la semaine dernière, des administrateurs Sattar Hajee Abdoula et Arvind Gokhool au Redundancy Board, pour licencier 18 pilotes, pour connaître le plan de la programmation des vols passagers d'une MK sous administration volontaire depuis 16 mois. Une programmation qui a le don de plomber le moral des opérateurs et de laisser libre champ à la concurrence.

Donc, concrètement, depuis début août et durant les quatre prochains mois, MK opérera quatre vols passagers hebdomadaires sur Paris. Autre programmation calée et depuis le début du mois également, trois vols par semaine sur l'île de la Réunion. La desserte Maurice-Londres-Maurice reprend, pour sa part, à partir du 1er octobre, avec seulement un vol par semaine.

Concernant Mumbai et Johannesbourg, il faudra encore repasser puisque la reprise des liaisons aériennes, selon les administrateurs, dépendra de la levée de restrictions par les autorités concernées. Pour le moment, le transporteur national opère uniquement des vols cargo sur l'Inde et l'Afrique du Sud et des vols de rapatriement selon les besoins.

Par rapport à Rodrigues, si les vols sont toujours suspendus pour le moment avec uniquement des opérations de rapatriement autorisées, deux dessertes sont au programme dans le plan des administrateurs. Ces derniers font aussi ressortir que cette situation peut évoluer dépendant de la demande, des restrictions d'accès au territoire en place à Maurice et à l'étranger, la situation sanitaire globale concernant le Covid-19 ainsi que le nombre de dessertes par des compagnies étrangères qui seront autorisées.

Par ailleurs, dans leur dossier au Redundancy Board, les administrateurs précisent que selon le Business Rescue Plan, une des trois décisions majeures qui s'avèrent nécessaire est la suppression du nombre de dessertes de MK.

«Toutes les dessertes par Air Mauritius avant le Covid-19, à l'exception de La Réunion au moment où la compagnie était placée sous administration volontaire, faisaient des pertes. It is not possible to sustain such profligacy», font-ils ressortir.