Ile Maurice: Angus Road - L'incroyable explication de Pravind Jugnauth sur sa signature comme «voisin» en 2004

«J'ai signé comme voisin pour ce rapport d'arpentage que Roshi Bhadain montre partout.» Voilà comment Pravind Jugnauth explique sa signature sur un rapport d'arpentage à Angus Road. Ce rapport d'arpentage est un document crucial dans la compréhension et la chronologie des achats immobiliers de Pravind Jugnauth à Angus Road.

L'épicentre du scandale, rappelons-le, c'est le fait que Pravind Jugnauth et son épouse soient devenus propriétaires de 7 023 mètres carrés sans payer Bel Air Sugar Estate, le vendeur. Celui qui a payé - et là encore il a payé dans le compte bancaire en Angleterre d'un des actionnaires de BASE -, c'est un homme d'affaires mauricien du nom de Loganaden Govinden. Ce dernier a donc versé, en 2001, Rs 20 millions dans le compte de Patrick Rountree. Govinden n'a pas demandé un titre de propriété et n'avait même pas exigé de bordereau ; paiement qui d'ailleurs fait l'objet d'une enquête des autorités britanniques.

Or, en 2008, le titre de propriété a été émis au nom de Pravind Jugnauth et de son épouse. Le Premier ministre avait, le 27 novembre dernier, confirmé cette chronologie en affirmant, en revanche, que puisque Loganaden Govinden, en 2008, ne voulait plus acheter le terrain, il l'a «racheté» de lui en le remboursant «sou par sou» jusqu'en 2013. Ce jour-là, Pravind Jugnauth a montré, en étant à plusieurs mètres des caméras, des relevés de transfert bancaire qu'il n'a cependant pas circulés et que personne n'a pu vérifier.

Sauf que cette version ne tient pas la route puisque le nom de Pravind Jugnauth figure sur ce fameux rapport d'arpentage qui date de 2004. Ce document est sorti des dossiers au lendemain de la conférence de presse du Premier ministre le 27 novembre 2020. Huit mois après, en inaugurant l'autopont de Hillcrest mardi, Pravind Jugnauth a donc lancé ceci : «J'ai signé comme voisin !» Si c'est vrai que depuis 1999 Pravind Jugnauth avait acquis en toute légalité une autre portion de terrain à Angus Road, et qu'il était effectivement en 2004 voisin de ces 7 023 mètres carrés, c'est le mot «acquéreur» et non «voisin» qui figure endessous de sa signature et celle de son épouse.

Ce qui rend cette explication de Pravind Jugnauth encore plus étonnante, c'est que l'express avait, en 2020, interrogé un des des représentants de l'ex-société d'arpentage SDDS qui avait certifié le document et expliqué que c'est «un site plan de vente qui certifie la superficie d'un terrain à la satisfaction du vendeur et de l'acquéreur potentiel». Il abonde ainsi dans le sens de Roshi Bhadain qui explique que bien avant 2008 (la version officielle de Pravind Jugnauth), celui-ci s'était déjà positionné comme un acquéreur. D'ailleurs, ce rapport d'arpentage fait bien partie de la documentation officielle, rédigée par un notaire public et enregistrée au bureau de l'enregistrement et il est annexé au titre de propriété de Pravind Jugnauth... l'acquéreur !

Si pour le moment cela ne ressemble qu'à un «petit mensonge» sans incidence de Pravind Jugnauth, dans le milieu de certains forensic investigators qui s'intéressent à cette enquête, on commence à établir une théorie autour de la chronologie et la documentation révélées par Roshi Bhadain. La théorie, impliquant bien sûr Loganaden Govinden, expliquerait pourquoi Pravind Jugnauth ne veut pas officiellement reconnaître qu'il s'était déjà positionné comme acquéreur dès 2004... voire avant !