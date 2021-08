Sénégal: Inauguration du centre de santé de Ndiormi - Le maire de Kédougou réalise une promesse faite aux populations du quartier

Le maire de Kédougou Mamadou Cissé vient de réaliser une promesse qu'il avait faite aux populations du quartier périphérique de la commune de Kédougou, Ndiormi. Il a érigé dans ledit quartier un centre de santé secondaire équipé d'un montant de 58 millions de francs Cfa, au bénéfice des populations.

KEDOUGOU-5O millions de F Cfa ont servi à la construction du centre et 8 millions de F Cfa à son équipement. La cérémonie d'inauguration s'est tenue vendredi. Elle a vu la présence du préfet du département de Kédougou, du médecin chef de district et des populations du quartier, le maire de la commune de Kédougou Mamadou Cissé a d'emblée indiqué que quand on parle de développement, la santé occupe une place prioritaire. « Nous avons réalisé ce centre de santé secondaire pour faciliter l'accès aux soins des populations du quartier, leur accès aux structures de santé. Nous l'avons réalisé ce projet grâce à l'ambassade de France, à travers le fonds social de développement qui a financé à hauteur de 70 % le projet. La mairie a contribué pour 30%. Grâce à cette infrastructure sanitaire, les populations du quartier Ndiormi vont être soulagées parce qu'il y avait beaucoup de décès liés ç un manque de soins. Ce sera surtout un soulagement pour les femmes. Il y aura aussi, l'électricité, l'eau et les routes que nous allons apporter dans ce quartier » a informé le maire de la commune de Kédougou.

Prenant la parole, le médecin chef de district a révélé que 28 décès à domicile ont été comptabilisé dans ce quartier en 2020. « Il y avait l'inaccessibilité des populations au structures sanitaires. 2/3 des accouchements se font à domicile dans le quartier. Aussi, quant aux décès des enfants de moins de cinq ans que nous enregistrons, le quartier était en tête. Ce sont des problèmes sérieux de santé publique que vivaient la population. Il y aura dans ce centre un médecin, un infirmier, une sage-femme. On y fera aussi des analyses. Notre objectif c'est de l'agrandir pour offrir des services de radiologie, de laboratoires » a appuyé Dr Fodé Danfakha, le médecin chef de district de Kédougou. Il n'a pas manqué d'inviter les populations à venir fréquenter le centre. « Il faut sensibiliser les populations dans ce sens, pour que les gens aient un recours précoce aux soins » a-t-il dit.

Pour le préfet du département, c'est un jour heureux car il s'agit de l'inauguration d'une structure sanitaire qui va densifier le réseau de centres et de postes de santé dans la circonscription administrative. « Je félicite la commune à travers son maire. Vous avez compris votre mission la santé étant une compétence transférée. C'est une participation à l'effort de guerre. C'est un bijou bien équipé qui va prendre en charge les préoccupations des populations » confiera Thierno Souleymane Sow, préfet du département de Kédougou.

Pour le tout, « les soucis de transport couteux et infinis avec les taxis pour évacuer nos malades sont terminés. Aujourd'hui, nous nous soignerons tout près de nos maisons. Nous étions très fatigués avec les évacuations et la prise en charge de nos malades. J'invite alors les populations du quartier à venir se faire soigner et à une bonne gestion du centre » a complété le délégué de quartier de Ndiormi, Lamine Camara. Amadou DIOP (Correspondant)