Madagascar: Liste des ministres - Le compte à rebours a commencé

L'annonce faite conjointement par le président de la République et le Premier ministre, mercredi dernier, a surpris un certain nombre d'observateurs par sa sécheresse. Tout le monde savait que les jours de ce gouvernement étaient comptés, mais on croyait que ce serait une démission collective. Aujourd'hui personne ne tire de plan sur la comète. Sera-ce une équipe entièrement renouvelée ou un ensemble amélioré avec un noyau de fidèles ayant fait ses preuves auquel seront adjointes de nouvelles têtes jugées capables de booster l'action gouvernementale ? Le chef de l'État, comme on dit, est le maître des horloges et c'est lui qui nous en réservera la surprise.

Le chef de l'État est pris par le temps. La première moitié de son mandat a donné une impression d'indécision et de tergiversation. Il avait un programme ambitieux et il voulait le réaliser presque à marche forcée. Mais l'intendance n'a pas suivi et on a eu le sentiment qu'il ne s'agissait que d'effets d'annonce. Il s'est heurté à la réalité du terrain et à l'inertie de certains de ses collaborateurs. Une partie de l'équipe gouvernementale a nettement faibli. Le chef de l'État et son Premier ministre ont semblé laisser traîner les choses. L'évaluation des ministres annoncée à plusieurs reprises n'a jamais eu lieu. On a cru voir de l'impréparation. Les décisions fortes n'ont pas été prises. Les interpellations venant de toutes parts n'ont pas été prises en compte. La gestion de la crise de la Covid-19 dans laquelle le chef de l'Etat s'est impliqué a montré toute sa détermination. Cette réussite montre qu'il peut faire preuve d'un véritable leadership. Actuellement, il sait qu'il ne doit plus tergiverser et doit mettre en place une équipe soudée et efficace. C'est en connaissance de cause que lui et son Premier ministre vont préparer la liste de ces hommes et ces femmes pouvant œuvrer pour le bien du pays. Le compte à rebours a commencé.