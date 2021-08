Ile Maurice: Forces de l'ordre - Anil Kumar Dip rencontre ses officiers

Une première prise de contact directe est prévue ce samedi matin aux quarters du Police Band à Vacoas entre le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip, et des hauts gradés de la force policière, dont les adjoints au commissaire de police, les divisional commanders et les responsables des différentes unités et départements de la police. Dans un message adressé aux policiers lundi, Anil Kumar Dip donne déjà le ton de ce qu'il attend de cette force policière. «If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together», semble être la devise qu'il a adoptée, après avoir assuré ses troupes de toute sa confiance, car la police, insiste-t-il, c'est un travail d'équipe.

Anil Kumar Dip s'est dit conscient de la responsabilité qui repose sur ses épaules et de l'attente de la population pour le professionnalisme de la police. Diriger la force policière n'est pas un effort unilatéral de haut en bas, mais une entreprise multidimensionnelle, avec la contribution de tout un chacun avec une vision, sous un leadership solide. De nouvelles approches doivent être adoptées, dit le CP p.i, pour faire face aux multiples problèmes. Avec la nouvelle technologie, les criminels deviennent de plus en plus sophistiqués dans la manière d'exécuter leurs méfaits.

Pour marcher de pair avec le développement, les responsables des divisions sont appelés à agir en conséquence. Le nouveau patron par intérim de la police compte revoir la distribution des ressources humaines, le besoin des expertises dans chaque secteur et une formation continue pour faire face aux défis. L'exercice de promotion sera revu et le plan de carrière sera redéfini afin de placer les candidats avec leurs compétences au bon endroit. La discipline et l'intégrité, selon Anil Kumar Dip, doivent être la colonne vertébrale de la force policière. «Depuis longtemps, des principes tels que la ponctualité, le respect des seniors, la conformité avec les ordres et l'honnêteté ont toujours fait partie de l'ADN de la police. De ce fait, ces valeurs ne devront jamais être compromises, car elles sont essentielles pour notre légitimité aux yeux du public.»

Le commissaire de police p.i n'a pas manqué de souligner ces quelques policiers qui consciemment se laissent tenter à traverser la ligne pour s'engager dans des comportements déshonorants et répréhensibles. D'autres deviennent des fauteurs qui ne respectent pas le code de la discipline. «Ces policiers ne souillent pas seulement l'image de la police, mais font saper la motivation et le travail dur de leurs collègues. Ces comportements ne vont pas être tolérés.» C'est la raison pour laquelle il a demandé aux responsables des divisions et des unités d'adopter une tolérance zéro à cet effet. D'assurer que des sanctions prises soient aussi sévères pour dissuader ceux qui enfreignent la discipline. «Le policier doit être un 'role model' pour l'organisation aussi bien qu'au sein de la communauté.» Anil Kumar Dip encourage chaque policier à s'engager dans une activité physique pour maintenir la forme. Celle-ci aiderait les policiers à être plus élégants.