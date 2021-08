Madagascar: Une opinion dans l'attente d'un véritable changement

analyse

La nouvelle était attendue et la manière dont les membres du gouvernement ont été débarqués s'est faite proprement. Le communiqué du président de la République et du Premier ministre a été laconique et ne méritait aucun commentaire. C'est la suite qui retiendra l'attention de tout le monde. Il fallait une véritable rupture avec le passé pour montrer qu'un nouveau départ allait être donné. À présent, l'opinion va être suspendue à l'annonce des membres de la nouvelle équipe devant donner un nouveau souffle aux actions gouvernementales. Le chef de l'État ne peut plus tergiverser.

Les deux ans de mandat qui lui restent sont primordiaux et il doit rattraper le temps perdu. C'est l'échéance de 2023 qu'il va certainement avoir en ligne de mire à partir de maintenant. La première réponse que la population attend de l'équipe nommée, c'est la résolution des problèmes auxquels elle est confrontée. Le premier défi qui devra être relevé, c'est arriver à baisser ce coût de la vie exorbitant, en train de tuer les Malgaches lentement mais sûrement.

Des solutions doivent être trouvées rapidement si le pouvoir veut préserver la paix sociale. C'est ensuite vers tous les autres secteurs de la vie nationale mal en point que l'attention de ce nouveau gouvernement va devoir se porter. Le chef de l'État répète qu'il a l'habitude de travailler vite et l'opinion va certainement le prendre au mot et lui demander de pousser ses ministres à suivre son rythme. L'autre front, qui est tout aussi primordial, est évidemment celui de la pandémie. Il n'y a pas de véritable alerte et on peut dire que la situation est maîtrisée.

Mais les efforts doivent être maintenus pour empêcher l'augmentation du nombre de contaminations. La nouvelle campagne de vaccination avec les doses de Jansen n'est pas encore véritablement sur les rails. Les inscriptions en ligne n'ont pas encore démarré. Les primo vaccinés avec le Covishield sont dans l'expectative et attendent l'arrivée de la nouvelle cargaison qui avait été annoncée pour ce mois d'août.

Sur le plan international, la pandémie de Covid-19 reste le sujet principal d'une actualité qui s'est quand même diversifiée. Il n'y a pas de véritable accalmie. Les contaminations aux différents variants continuent de progresser, mais les autorités sanitaires n'hésitent pas à prendre des mesures radicales pour y faire face. Dans certains pays, on n'hésite pas à reconfiner et à accélérer les campagnes de vaccination. C'est le cas de la France dans ses territoires d'outre-mer. En Martinique et en Guadeloupe, les préfets ont décidé de durcir les mesures pour stopper l'explosion des cas de contamination. Les touristes vont être obligés de quitter ces territoires. L'incitation à se vacciner est faite à une population plutôt réticente.

Le monde découvre en ce moment les effets du réchauffement climatique. Les températures ont grimpé de manière vertigineuse dans différents endroits de la planète. Les conséquences sont parfois désastreuses. On le constate avec la fonte accélérée de la banquise et la recrudescence des incendies de forêt. Les Etats-Unis, la Grèce et l'Algérie ont subi des dommages extrêmement graves ces derniers temps.

En Afghanistan, les talibans sont en train de prendre leur revanche et conquièrent le pays petit à petit. La décision de Joe Biden de retirer les troupes américaines n'y est pas étrangère. La capitale, Kaboul, va certainement tomber dans les prochains jours.

Madagascar est une fois de plus à la croisée des chemins. L'opinion est dans l'attente d'un changement radical dans la gestion des affaires du pays. Le chef de l'État a toutes les cartes en main pour impulser une action que l'on espère décisive pour la nation.