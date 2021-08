Cote d'Ivoire: Festival des ARTs et cultures en pays bhété - Un rendez-vous typiquement traditionnel pour célébrer un peuple

La culture de la région du Gôh sera célébrée au cours de la 1ère édition du Festival des arts et cultures en pays bhété. Baptisées "Gbagbadê Festival", ces festivités se dérouleront du 26 au 28 août 2021 à Gagnoa.

L'organisation, pilotée par Pascale Ziéga Guillet en collaboration avec Akym Communication, propose un programme riche et varié aux festivaliers qui effectueront le déplacement à la place Laurent Gbagbo du quartier Babré (commune de Gagnoa).

Après la cérémonie d'ouverture avec tous les officiels et les invités venus de tout le pays Gôh, les demi-finales des troupes en compétition s'ouvriront dans l'après-midi du 26 août. Mais bien avant, il y aura une prestation théâtrale sur le thème : « Le pouvoir en pays Bhété ». Cette 1re journée s'achèvera par un bal-poussière avec la participation des filles et fils de la "boucle du cacao". Les troupes en compétition viennent des principales villes du Göh que sont Gagnoa, Ouragahio, Soubré, Buyo, Guiberoua, Issia, Daloa, Saioua, Bayota.

Pour la deuxième journée du 27 août, la communauté sœur Yacouba Sylla ouvrira les festivités.

Juste après, interviendra le concours de beauté de la plus belle femme en pays bhété (Bawlon). Dans l'après-midi de ce 2e jour, l'ambiance sera entretenue par des animations d'artistes traditionnels bhété. Le théâtre fera également son retour pour traduire «Le mariage en pays Bhété ». La fête se poursuivra avec des jeux et concours de danses traditionnelles et la prestation des chansonniers.

Le concours de beauté du plus bel homme en pays bhété (Bagnon) et les finales des différentes compétitions se dérouleront dans la matinée du samedi 28 août, jour du festival.

C'est par une soirée gala, à la salle de l'hôtel de ville de Gagnoa, que le Gbagbadêh Festival 2021 refermera ses portes. A l'occasion de cette soirée qui sera meublée par des prestations d'artistes bhété, les vainqueurs des différents concours seront récompensés et des personnalités distinguées pour leur apport dans la promotion de la culture bhété.

« Si le modernisme et les nouvelles technologies de l'information nous permettent de côtoyer et de nous frotter les uns aux autres, ils participent également aux pertes de nos valeurs et l'abandon de nos us et coutumes. La culture bhété, inconnue par le grand public, car non vulgarisée et promue, se meurt. Malgré les différentes activités organisées dans les villes où vit ce peuple, la culture bhété n'est point mise en avant, car associée à des programmes de divertissement moderne. C'est pourquoi le Gbagbadê Festival se veut un évènement typiquement traditionnel. De par sa tenue, nous voulons rendre hommage à cette riche culture tout en faisant la promotion de ses us et coutumes », a insisté Pascale Ziéga Guillet qui était hier dans nos locaux pour dévoiler le programme de la première édition de Ggagbadê Festival.