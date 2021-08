Madagascar: Herimanana Razafimahefa - « Nous soutenons toujours les maires »

Le président du Sénat a retracé les différents projets de loi examinés lors de cette session extraordinaire.

Clôture de la session extraordinaire du Sénat, hier, au Palais de verre, à Anosikely. Lors de son discours, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa a retracé les différents projets de loi qui ont été examinés par cette Chambre haute, lors de cette session.

Il s'agit, entre autres, du PIC2 et PIC3 portant notamment sur le financement du secteur tourisme, de l'électrification des régions Diana, Analanjirofo et Atsimo-Andrefana, et de la réhabilitation des routes. Le projet de loi sur le fonds souverain a aussi été examiné.

Il a d'ailleurs tenu à souligner que le Sénat est le parrain des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Et d'enchaîner que « nous soutenons toujours les maires ». Sur ce point, d'ailleurs, les sénateurs ne cessent de procéder à des descentes sur terrain pour constater de visu la réalité, a-t-il indiqué.

Le président du Sénat n'a pas non plus manqué de rappeler le partenariat avec FES et EISA tout en soulignant au passage le groupe d'amitié parlementaire notamment avec l'Inde. À propos de ceux qui ont l'intention de procéder à un coup d'Etat, « c'est inadmissible et ce n'est plus le moment. Le peuple malgache a besoin d'apaisement », a-t-il soutenu.