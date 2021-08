Madagascar: Mort-né

Un retard à l'allumage. Prévu hier, la présentation des nouveaux membres du gouvernement a été reportée. On ignore si cela va se faire pendant le week-end toujours est-il que l'opinion attend avec impatience le nouveau cabinet du Premier ministre Christian Ntsay. L'attente est toujours la même en pareille circonstance. Mais il faut dire qu'autant il a suffi d'un simple communiqué pour mettre fin aux fonctions des ministres, autant il est difficile de renouveler toute l'équipe gouvernementale. Comme choisir c'est éliminer, il est toujours délicat de mettre sur la touche des compagnons de lutte qui ont usé leur fond de culotte sur l'asphalte de la place du 13 mai. Le président de la République et le Premier ministre doivent d'ailleurs tenir compte de divers paramètres politiques, techniques tout en considérant l'efficacité et l'obligation de résultats.

Ils doivent également tenir compte des exigences de leur famille politique qui voit d'un très mauvais œil la part belle accordée à des tierces personnes venues sur le tard s'agripper sur les wagons du TGV. Un véritable numéro de gymnastique sportive où il faut à la fois réussir de façon impeccable la figure imposée et le freestyle. Quand le projet d'attentat contre la personne du Chef de l'Etat vient compliquer la conjoncture, il faut considérer de nouvelles donnes. Si le projet a pu se tramer depuis un an , c'est qu'il y a eu des défaillances certaines au sein des forces de sécurité. L'inculpation d' éléments d'élite de la gendarmerie, d'officiers supérieurs et généraux dans cette affaire macabre le prouve. Les deux chefs de l'Exécutif ont donc toutes les raisons du monde de revoir le système de sécurité, de faire un large casting approfondi avant de désigner les chefs des entités militaires.

Rien n'est plus comme avant et la mise à l'ombre de ces militaires ne fera pas que des heureux au sein de la Grande Muette. Quoiqu'on dise, depuis Ratsiraka l'unité des forces de sécurité a été fragilisée par l'incursion de la politique et la manipulation d'une promotion militaire en parallèle avec une carrière politique. Ce projet d'attentat est la suite logique du pourrissement créé par les allégeances et l'alignement politique de certains éléments de l'armée durant les régimes successifs. Une fois que les militaires sont pris dans cet engrenage, il leur est difficile de s'en défaire.

Ceci dit il existe encore bel et bien des officiers droits dans leurs bottes et qui n'ont jamais troqué la devise « Pour la patrie » contre le slogan en vogue « Pour le patron ». De la à deviser sur leur front ce qu'ils ont au fond de leur crâne, il faut peut-être savoir lire l'avenir dans une boule de cristal. Comme la question est vitale, on se donnera la patience qu'il faut pour éviter une naissance prématurée ou un gouvernement mort-né.