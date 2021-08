Madagascar: Baccalauréat nouvelle série - Les sciences économiques et sociales posent problème

Mondialisation, économie et développement durable ont été les thèmes traités dans la nouvelle matière SES cette année. Certains candidats ont du mal avec cette matière.

Mendrika est l'un des candidats qui ont choisi l'option OSE. Il se plaint de la difficulté sur la nouvelle matière introduite cette année dans les épreuves du baccalauréat général. Les sciences économiques et sociales font la particularité de la nouvelle série avec un coefficient 6. Les candidats avaient deux choix de sujet entre dissertation ou une épreuve composée pour la nouvelle série OSE. Pour le candidat, le choix a été difficile mais le sujet de dissertation est un casse-tête.

Les candidats devaient montrer que le monde actuel de la croissance économique ne favorise pas le développement durable. La deuxième question consistait à prouver que la croissance économique n'est pas toujours un obstacle à la recherche du développement. « C'était vraiment difficile pour moi. Cette matière avait été élaborée par des enseignants de l'université et non de la classe terminale », déplore-t-il. « J'ai été obligé de choisir le deuxième sujet, l'épreuve composée. Je pourrais gagner plus de points », enchaîne-t-il.

Réflexion

L'épreuve de SES a été divisée en trois parties. La partie 1 qui s'intitule mobilisation de connaissances est notée sur quatre points. Les deux questions ont été posées autour des thèmes de l'emploi dans le pays, ainsi que les sources de pouvoirs dans les organisations. La deuxième partie quant à elle, concerne le traitement de document qui est notée sur 6 points. La dernière partie est un commentaire de document, qui est notée sur dix points. La matière SES est beaucoup plus dans la réflexion. Les candidats ont été amenés à mobiliser leur connaissance. Pour les candidats, des méthodologies ont été révisées. « On nous a donné les éléments sur comment répondre aux questions. Les méthodologies ont été claires puisqu'on nous a dit d'affirmer, expliquer et illustrer nos réponses », indique Mendrika. Mis à part les SES, les candidats en série OSE, L et S ont déjà eu au menu en Français des questions de procédures comme la correspondance administrative. Deux-mille-sept-cent-vingt-neuf candidats passent le baccalauréat série OSE cette année.