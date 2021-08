Madagascar: Tuléar - Quatre morts dans un accident

Un taxi-brousse de marque Sprinter a fait une sortie de route pour finir sa course les quatre roues en l'air. Quatre morts et plusieurs blessés lors de cet accident survenu à Tsokobory-Tuléar, hier dans l'après-midi. On parle d'une crevaison à l'origine de ce tragique accident qui a coûté encore une fois la vie aux innocents passagers.

La route de Tsokobory est situé sur un terrain plat et comporte moins de virages. Une situation que profite les chauffeurs (ou chauffards) pour appuyer au champignon. Pour le cas du Sprinter en question, les témoins avancent un excès de vitesse en plus de la détérioration pneumatique. L'expertise en dira plus sur cette affaire.

Les accidents mortels sont de plus en plus inquiétants surtout sur les routes nationales. Ils touchent en particulier les vacanciers qui rejoignent la côte de l'île. La dégradation des routes et l'excès de vitesse sont parfois indiqués comme les facteurs des accidents. Les RN4 et RN2 sont souvent théâtres de ces événements tragiques en cette période de vacances.