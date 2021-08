Madagascar: « Talenta Raitra » - La suite de la compétition s'annonce enrichissante

Une belle prouesse aussi bien de la part de la fine équipe de la Radio-télévision Analamanga que de ses nombreux concurrents, « Talenta Raitra » se confirme comme déjà comme un incontournable du petit écran.

EN route vers une nouvelle étape plus grande et encore plus propice à l'épanouissement des jeunes talents qu'elle met en avant. L'émission de télé-réalité « Talenta Raitra », produit par la Radio-télévision Analamanga (RTA), continue de surprendre ses téléspectateurs. Toujours aussi ancré dans la réalité des Malgaches au quotidien, que dans celle de la ville d'Antsirabe et de son folklore, l'émission arbore désormais fièrement le statut d'incontournable auprès de ses partisans.

En sept semaines, elle s'est notamment affirmée comme une belle découverte, mais aussi une initiative exclusive que le milieu du septième art national salue de vive voix. À l'instar de ses débuts, cette semaine brilla ainsi particulièrement par le talent des concurrents dont on a eu le plaisir d'apprécier le talent. Toujours aussi aussi prometteurs, les jeunes comédiens que l'on a découverts tout au long de cette semaine du 9 juillet vont entamer la seconde étape de la compétition.

Arikaomisa Randria, l'un des coordonnateurs de l'émission, confie « Il est évident que l'évolution de chaque équipe concurrente dans Talenta Raitra est constante. Plus les jours passent, plus on a pu discerner chez chacun d'eux une bonne maîtrise du récit, de l'actorat en soi, mais surtout de la mise en scène. De quoi faciliter leur formation, cela nous promet déjà une belle brochette d'acteurs et d'actrices doués pour la suite ».

Fin prêt pour la suite

La suite de l'aventure « Talenta Raitra » n'en sera donc que plus belle pour les téléspectateurs de la RTA. Cette semaine ayant été particulièrement riche en émotions de la part des concurrents, chaque équipe s'est plu à pimenter chacun à sa manière les récits qu'elle a eu à mettre en scène lors de chaque saynète.

Donnant ainsi le meilleur d'eux-mêmes, les jeunes comédiens en herbe ont généralement tous bien travaillé leurs personnages. Sans doute l'une des belles illustrations de cette maîtrise du scénario et de chaque rôle à représenter, la saynète de l'équipe 060, sobrement intitulée « Sombin-tantara » nous relate l'histoire d'une mère de famille à la cool qui sait si bien s'adapter à son entourage.

Enseignante de profession, cette dernière illustre le temps d'un bref récit sa maîtrise de divers dialectes régionaux pour communiquer avec autrui, mais aussi de sa proximité avec sa jeune fille. Il en va de même pour la saynète proposée par l'équipe 039, intitulée « Ny fiainan'ny mpangataka ».

Une prestation qui a su marquer par l'émotion qu'elle véhicule et qui ne laissera sûrement pas de marbre le jury de professionnels composés de Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milofo et Mihangy Andrianirina dit « Dapapa ». Au bout de cette première étape, ils sont ainsi désormais près d'une cinquantaine de candidats à poursuivre l'aventure et à s'initier encore plus dans les coulisses du septième art national. Rendez-vous demain soir sur la RTA pour la suite.