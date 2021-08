Madagascar: Consommation - Un nouveau goûter « vita malagasy » débarque sur le marché

Le lancement officiel de ce nouveau produit s'est tenu à Anosizato.

L'entreprise sociale Nutri'zaza, spécialisée dans la distribution des aliments fortifiés, a lancé officiellement hier le nouveau goûter « Moosli ». Constitué de matières premières locales à base de sorgho, de riz soufflé, d'arachide, de chocolat, de soja et de sésame, ce produit contient également 21 vitamines et minéraux dont du fer, du magnésium et du zinc.

D'après le directeur de Nutri'zaza , Mandresy Randriamiarisoa, « Moosli » est destiné aux jeunes et aux enfants, à partir de 6 ans, compte tenu de son apport énergétique et nutritionnel. « Le développement cognitif de l'enfant se fait à partir de 6 ans. Ce goûter fortifié favorise ainsi le développement du corps et du cerveau des jeunes et des moins jeunes », renchérit-il. À noter que ce produit est le fruit d'un partenariat entre Nutri'zaza et la chocolaterie Robert, il s'achète à 600 ariary.