Sénégal: Sédhiou/Tendances rassurantes au 1er des résultats du Bfem - Des disparités entre les centres sèment le doute

Les premières tendances des résultats au premier tour du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) sont jugées satisfaisantes dans la plupart des centres d'examen de la région de Sédhiou. Et si l'essentiel des candidats déclarés admissibles au second tour venaient à franchir la barre, le taux avoisinerait les 100 pour 100 dans certains centres témoins comme au collège Amadou Mapathé Diagne et à Tanaff. Toutefois, certains centres secondaires ont enregistré des contre-performances à l'issue de ces épreuves.

Dans la commune chef-lieu de région, le centre du CEM Amadou Mapathé Diagne a réalisé un score de 67,51% avec 160 admis au premier tour sur 237 ayant effectivement composé et 70 déclarés admissibles au second tour. Seuls sept candidats y sont ajournés. Et si tous les candidats admissibles venaient à décrocher leur parchemin, le taux serait de l'ordre de 97,04% pour le centre Amadou Mapathé Diagne.

Au centre Fodé Kaba Doumbouya, 197 candidats ont composé sur les 200 inscrits, 99 admis d'office soit 50,25% et 64 admissibilités soit 32,48%. Le taux pourrait atteindre les 82% si tous se mettaient au défi. Le centre du CEM Mamadou Mané ex CEM 3 a abrité deux jurys. Le jury N°1 compte 172 inscrits avec 06 absents. 166 ont effectivement composé, 25 admis au premier tour et 44 admissibilités. Au jury N°2, 88 s'y sont inscrits et ont effectivement composé, 47 sont admis d'office et 30 envoyés à revoir leurs copies en seconde chance. Au total donc pour le centre Mamadou Mané, 254 ont composé, 72 sont passés au premier tour soit 28,34% et 74 admissibilités soit 29,13%. Et ici également si toutes les admissibilités se confirment, le taux de réussite serait à 57,47%.

Au centre du lycée de Tanaff, sur les 152 candidats ayant effectivement composé, 70 sont admis d'office soit 46,05%, 80 envoyés à l'oral de contrôle et 02 recalés. La réussite de toutes les admissibilités donnerait un taux de 98,68%. Au centre du CEM de Oudoucar, 88 élèves y ont composé sur les 89 inscrits. Sont admis au premier tour 14 candidats et 38 envoyés à l'oral de contrôle soit 26 échecs.

Au centre secondaire de Mancononba, les 68 inscrits ont tous composé, 07 admis d'office et 25 déclarés admissibles au second tour soit 36 échecs. Au centre secondaire de Sakar, 61 personnes ont composé, 05 ont réussi au premier tour et 26 admissibilités soit 30 recalés. Ces tendances indiquent en revanche que les résultats ne sont pas assez fameux dans la zone du Pakao.

Toutefois, l'on signale des performances çà et là à l'intérieur de la région.

A signaler que l'administration des épreuves du second tour est prévue mardi prochain 17 août à partir de 8 heures selon une lettre circulaire du ministère de l'éducation nationale.