Madagascar: Rak Roots - Mariage reporté

Le mariage du jeune chanteur originaire d'Antsirabe, Loïc Rakotonirina connu sous le nom de Rak'Roots prévu ce jour n'aura finalement pas lieu. La cérémonie aurait dû avoir lieu dans la ville d'eau mais elle sera reportée pour des motifs imprévus. Cet artiste adulé par les jeunes et qui a connu une ascension fulgurante en très peu de temps, ne tarit pas d'inspirations et enchaîne les tubes avec une musique qui a une âme. Le public a découvert cet artiste avec « Ny foko lasany any » mais également avec « Tania » .

En tout cas, nous souhaitons que Rak Roots puisse déclarer sa flamme à l'élue de son cœur le jour « J » en chantant « Ilay silako » mais plus communément connu par les gens comme étant « Alaiko vady ianao ». Mais il devra prendre son mal en patience comme le disait si bien son morceau « Efiko parsi » . Pour le moment, on attend le nom de sa moitié, et l'on se demande si c'est Tania ou pas !