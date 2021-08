Madagascar: Sénat - Deux projets de loi sur la ratification des accords de prêt adoptés

Lors de l'adoption des deux projets de loi hier au Palais de Verre à Anosikely.

Il a été adopté hier en séance plénière au sein du Sénat des projets de lois portant ratification de deux accords de prêts.

Le premier projet de loi porte sur la ratification de l'accord de prêt sur le financement du projet d'appui à l'industrialisation et au secteur financier (PAISF). Ce financement s'élève à plus de 65 milliards d'ariary qui sera remboursable sur une période de 40 ans avec un paiement en différé du capital sur les 10 premières années. Cet accord de prêt a été signé entre l'Etat malgache et le Fonds Africain de Développement. L'objectif vise à développer le secteur industriel à Madagascar en soutenant la transformation industrielle des matières premières. En effet, cela constitue un levier de la croissance économique du pays tout en générant des emplois décents. La mise en place des Zones d'Émergence Industrielles et Agro-industrielles n'est pas en reste dans le but d'attirer des investisseurs nationaux et étrangers dans ce secteur. En outre, le Fonds National de Développement Industriel sera instauré afin de soutenir les jeunes dans tout Madagascar à créer des emplois par le biais du développement de l'entrepreneuriat. Ce projet qui s'achèvera le 30 juin 2024 contribue également à mettre en place le Fonds de partenariat public-privé permettant de protéger les avantages de la nation dans le cadre du contrat conclu entre les deux parties. Le développement du programme ODOF ou One District One Factory est également en vue.

Entretiens périodiques. Quant au second projet de loi portant sur la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet de durabilité du secteur routier à Madagascar, d'une valeur de plus de 758 milliards d'ariary, il est également remboursable sur 38 ans avec un paiement en différé du capital sur les 6 premières années. Le projet qui s'étalera jusqu'au 30 septembre 2026, consiste à financer en grande partie les entretiens périodiques des routes nationales bitumées à Madagascar, dont entre autres la RN2 reliant Antananarivo et Toamasina et la RN4 reliant Antananarivo et Mahajanga ainsi que la RN7 desservant Antananarivo - Fianarantsoa et Toliara. Les entretiens des RN34, RN3A, RN5a, RN30, RN57, RN12, RN45, RN25 et RN5, sont également prévus. Il est à noter que cette séance plénière a été dirigée par le président du Sénat Herimanana Razafimahefa en présence des membres du bureau permanent de cette institution et les sénateurs ainsi que les deux ministres de tutelle de ces deux projets de développement.